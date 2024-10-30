Обраний кардинал Микола Бичок: Більшість очікувала, що кардиналом буде призначено Патріарха Святослава, чи іншого митрополита

Микола Бичок: Чому саме я? Це запитання, відповідь на яке знає тільки Бог

8 грудня владика Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), буде проголошений кардиналом Католицької церкви. Ця новина стала для єпископа несподіванкою. Він очікував, що кардиналом буде Патріарх Святослав. Про це Микола Бичок розповів в інтерв'ю «Главкома».

«Для мене, як і для багатьох, це призначення було великою несподіванкою. Більшість очікувала, що кардиналом стане або Патріарх Святослав, або хтось із наших митрополитів. Але, як ми знаємо, вибір кардинала – це особисте рішення Папи», – зазначив єпископ.

Микола Бичок зауважив, що призначення його кардиналом є «великий знак надії для нашої Церкви і народу України». Він додав, що поки не повністю розуміє всі аспекти цього рішення.

«Чому саме я? Це запитання, відповідь на яке знає тільки Бог. Я, у свою чергу, продовжую молитися і запитувати: «Чому саме я, Господи?». Я вірю, що це – великий знак надії для нашої Церкви і народу України. Ми ще не повністю розуміємо всі аспекти цього рішення, але, можливо, у майбутньому Господь відкриє нам більше», – сказав владика.

Владика розповів, що за останні п’ять років тричі зустрічався зі Святійшим Отцем Франциском. Однак це були не приватні аудієнції, а спільні: «Я бачу у Святійшому Отці те, що він дуже близький до забутих, маргіналізованих людей. Незважаючи на свій поважний вік, Папа намагається відвідувати вірних у різних куточках світу. Нещодавно, як ми знаємо, він відвідав Індонезію, Сінгапур, Папуа-Нову Гвінею. Папа є тим добрим пастирем, який дбає про всіх, але особливо про загублених, найвіддаленіших овець».

Нагадаємо, що владику Миколу Бичка, правлячого Архиєрея Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), 8 грудня проголосять кардиналом Католицької церкви. Таке рішення прийняв Папа Римський Франциск 6 жовтня. Микола Бичок стане наймолодшим кардинал у світі і наймолодшим в історії УГКЦ.