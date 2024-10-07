Папа Римський проголосить єпископа Української греко-католицької церкви кардиналом

Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, стане наймолодшим кардиналом Католицької Церкви

Владику Миколу Бичка, правлячого Архиєрея Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), 8 грудня проголосять кардиналом Католицької Церкви. Таке рішення прийняв Папа Римський Франциск 6 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Української католицької церкви.

«Для мене, як і для багатьох інших, ця новина стала великою несподіванкою. Я, безумовно, відчуваю хвилювання, тому що це призначення є великим привілеєм. Це не привілей, наданий мені особисто, а привілей, наданий Папою Франциском усій Українській Греко-Католицькій Церкві та Католицькій Церкві в Австралії. Я намагатимусь наслідувати гідний приклад моїх попередників-кардиналів», – відреагував на своє призначення Єпископ.

Пресслужба зазначає, що це визначна подія для всієї Української греко-католицької церкви. Адже в історії УГКЦ було п'ять єпископів, яких проголосили кардиналами: Митрополит Михайло Левицький (1774–1858), Митрополит Сильвестр Сембратович (1836–1898), Патріарх Йосиф Сліпий (1892–1984), Патріарх Мирослав-Іван Любачівський (1914–2000), Патріарх Любомир Гузар (1933–2017).

Також, як зазначається, в історії Католицької церкви в Австралії було сім кардиналів. Таким чином Владика Микола Бичок стане шостим кардиналом в історії Української греко-католицької церкви та восьмим кардиналом в історії Католицької церкви в Австралії.

«Як для УГКЦ, так і для Католицької церкви в Австралії він буде єдиним кардиналом. Оскільки Мельбурнська єпархія УГКЦ охоплює не лише Австралію, але й Нову Зеландію та Океанію, Владика Микола буде одним з кардиналів Океанії, разом з кардиналами у Веллінгтоні, Тонга, Порт-Морсбі та Ділі», – зауважує пресслужба.

Що відомо про владику Миколу Бичка?

Владика Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. У липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, здобувши ліценціят з душпастирського богослов’я. Про це повідомляє Українська греко-католицька церква.

Склавши 17 серпня 2003 року довічні обіти, 3 травня 2005 року отримав ієрейські свячення. Як священник здійснював різні душпастирські служіння, був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом. Від 2015 року служив на парафії святого Івана Христителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ.

15 січня 2020 року у Ватикані було оголошено про те, що Папа Франциск призначив його новим Єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року в архикатедральному соборі святого Юрія у Львові. Варто зауважити, що владика Микола Бичок, якому виповнилося 44 роки, стане наймолодшим кардиналом.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».

До слова, Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснює його слова про білий прапор Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Папа Римський провів 14 червня двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.