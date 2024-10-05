Українські військові на Донбасі застосовують тактику відступу

Наразі Україна використовує «тактику повільного відступу», щоб мінімізувати свої та максимізувати втрати противника

Українські військові залишили місто Вугледар, але це не є ознакою поразки, а частиною стратегії, спрямованої на виснаження російських військ. Про це повідомляє видання The New York Times.

За словами військових, Україна використовує тактику «обміну простору на російські втрати», поступово відступаючи, але завдаючи при цьому максимальних втрат противнику. Цей підхід дозволяє мінімізувати втрати української армії, зберегти особовий склад та вимотати російські сили. Микола Бєлєсков, військовий аналітик українського державного інституту стратегічних досліджень, наголосив, що основна мета – це не утримання територій, а знесилення ворога.

Протягом літа російські війська неодноразово кидали значні сили на штурми українських позицій, часто з великими втратами. Українські командири, зокрема Олександр Солонько з 411-го безпілотного батальйону, пояснюють, що інколи відступ є доцільним рішенням для збереження життя солдат.

На тлі виснаження ресурсів Росії через їхній наступ на Курську область у серпні, ситуація на Донбасі загострилася. Хоча російські війська змогли просунутися, захопивши 270 квадратних миль за останні два місяці, їм ще далеко до досягнення головної мети – повного контролю над Донбасом. Для цього Росії потрібно захопити ще понад 4 000 квадратних миль території.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді зазначив, що успіх у цій війні вимірюється не контролем окремих міст, таких як Вугледар, а втратами, яких зазнає кожна зі сторін у цих боях.

Минулого тижня бійці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ почали виходити з Вугледара, оскільки постачання в місто стало складним через інтенсивні атаки противника.

Нагадаємо, командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування.



Як відомо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.