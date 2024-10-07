Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину
У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи
фото з відкритих джерел

Вони слідкують за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права

У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи. Їхнє завдання – забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час бойових дій. Про це в інтерв'ю Le Monde розповів командир 59 бригади з юридичних питань Олександр Цехоцький.

«У моїй бригаді нас четверо, але в кожному батальйоні також є свої юристи. Якщо солдат порушить правила, то буде проведено розслідування і його судитимуть», – розповів військовий.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко підкреслив, що Україна усвідомлює важливість дотримання Женевських конвенцій під час операції на Курщині. Це необхідно для збереження репутації України на міжнародній арені, особливо в контексті її прагнення до вступу в Європейський Союз.

Голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук наголосила на відповідальності України за цивільне населення на контрольованих ЗСУ територіях Курської області. Україна має гарантувати цивільним росіянам доступ до їжі, медичної допомоги та соціальних послуг.

Журналісти Le Monde, які проводили розслідування на Курщині, зазначають, що опитані ними місцеві жителі не повідомляли про злочини з боку українських військових. Один з військових розповів, що вони показували місцевим жителям відео з воєнними злочинами, які російська загарбницька армія чинила в Україні.

Нагадаємо, військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція.

Читайте також:

Теги: армія військові розслідування Україна Олександр Мережко Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Тимочко: Зараз окрім піхоти, мотоциклів, авіації ворог почав задіювати на Вугледарському напрямку важку техніку
Голова ради резервістів Сухопутних військ: Треба хвалити наших захисників, а не сіяти упадницькі настрої Інтерв’ю
27 вересня, 14:20
Кадри пожежі в 11-поверхівці у Раменському, РФ
Вибухи та пожежі у Підмосков'ї, атака «шахедів» на Україну: головне за ніч
10 вересня, 07:34
Основна діяльність російського підприємства, яке було уражене ― видача електронних цифрових підписів
Хакери ГУР провели кібероперацію проти Росії: уражені військові та цивільні установи
13 вересня, 23:34
Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини
Саміт Кримської платформи: головні тези та заяви світових лідерів
11 вересня, 19:55
Ділки обслуговували онлайн-обмінники, розташовані на серверах компанії, що зареєстрована на території РФ
У Києві викрито онлайн-обмінники, які працювали на серверах компанії РФ
20 вересня, 13:11
Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
22 вересня, 09:04
Військовослужбовиця Тетяна Чорновол викликала шквал критики у мережі
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
27 вересня, 21:40
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00
Повітряні кулі, які ймовірно перевозять сміття, плавають над Сеулом 2 жовтня 2024 року
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
4 жовтня, 14:04

Події в Україні

Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину
ЗСУ перекинули значну кількість військових юристів на Курщину
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
85K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
12K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
11K
Армада шведських БТР вже на шляху до України: що відомо про Pbv 302

Новини

Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua