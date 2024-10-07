У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи

Вони слідкують за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права

У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи. Їхнє завдання – забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час бойових дій. Про це в інтерв'ю Le Monde розповів командир 59 бригади з юридичних питань Олександр Цехоцький.

«У моїй бригаді нас четверо, але в кожному батальйоні також є свої юристи. Якщо солдат порушить правила, то буде проведено розслідування і його судитимуть», – розповів військовий.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко підкреслив, що Україна усвідомлює важливість дотримання Женевських конвенцій під час операції на Курщині. Це необхідно для збереження репутації України на міжнародній арені, особливо в контексті її прагнення до вступу в Європейський Союз.

Голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук наголосила на відповідальності України за цивільне населення на контрольованих ЗСУ територіях Курської області. Україна має гарантувати цивільним росіянам доступ до їжі, медичної допомоги та соціальних послуг.

Журналісти Le Monde, які проводили розслідування на Курщині, зазначають, що опитані ними місцеві жителі не повідомляли про злочини з боку українських військових. Один з військових розповів, що вони показували місцевим жителям відео з воєнними злочинами, які російська загарбницька армія чинила в Україні.

Нагадаємо, військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція.