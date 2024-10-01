Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року

Кирили Буданов та Володимир Зеленський обговорили ситуацію на фронті

Зеленський та Буданов обговорили відповідь України на російські загрози

Сьогодні, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Про це він повідомив в Telegram.

«Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них», – зауважив президент.

Нагадаємо, що 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

Також Володимир Зеленський 1 жовтня відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.