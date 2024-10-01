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Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року
Кирили Буданов та Володимир Зеленський обговорили ситуацію на фронті
фото: Володимир Зеленський

Зеленський та Буданов обговорили відповідь України на російські загрози

Сьогодні, 1 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Про це він повідомив в Telegram.

«Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них», – зауважив президент.

Нагадаємо, що 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті. 

Також Володимир Зеленський 1 жовтня відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.

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Теги: Володимир Зеленський Кирило Буданов розвідка ГУР Україна війна ЗСУ росія росіяни фронт

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Політика

Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року
Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо намірів російських військ до кінця 2024 року
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова щодо ситуація на фронті
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