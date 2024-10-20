Сирський вручив нагороди десантникам за участь в боях на Курському напрямку (фото)

Сирський подякував воїнам за ефективну бойову роботу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив понад 60 державних нагород військовослужбовцям бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ за участь в бойових діях на Курському напрямку. Про це він повідомив в Telegram.



«Подякував воїнам за високу мотивацію, ефективну бойову роботу та стійкість у справі здобуття перемоги для нашої країни. Відзначив професійність та завзятість наших солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою», – йдеться у повідомленні.

фото: Олександр Сирський

Сирський наголосив, що завдяки перенесенню бойових дій на територію РФ були упереджені наступальні дії ворога з півночі: «Відтягнуті на Курщину найсильніші його підрозділи, суттєво поповнений обмінний фонд, збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах України».

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області. Там він прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.