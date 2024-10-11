Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів
Окупанти використовуватимуть в Україні священників
фото з відкритих джерел

«Керівники» тимчасово окупованих територій отримали вказівку від Москви залучати до виховного процесу у школах священників російської церкви

Росія має намір активніше залучати священиків підконтрольної Кремлю церкви до освітнього процесу для «духовно-морального виховання» молоді на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Звичайно, що насправді так звані священнослужителі будуть пропагувати так званий «русскій мір», а саме покірність царю й насаджувати російську пропаганду лицемірства й брехні. Також саме на церков покладена основна функція антизахідної риторики», – йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

На даний момент керівництво підконтрольної церкви отримало завдання розробити комплекс занять і призначити відповідальних за їхнє проведення. Після цього концепцію планують надіслати до департаментів освіти в окупаційних адміністраціях.

Центр національного спротиву підкреслює, що в умовах, коли ворог використовує школи для руйнування самосвідомості цілого покоління, на батьків покладається більша відповідальність за виховання дітей.

«Закликаємо більше проводити освітніх лекцій власним дітям та плекати в них найкраще в противагу російській риториці війни й рабства», – підкреслили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. 

До слова, Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, спеціалісти Центру нацспротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів.

Читайте також:

Теги: окупанти зерно ворог росіяни війна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Порошенко потягнув до суду Зеленського після того, як прикордонники не випустили його до Польщі та США
Невиїзний Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі
Вчора, 11:57
15-16 червня відбувся перший Глобальний саміт миру
Reuters повідомив, коли Україна організує другий Саміт миру
9 жовтня, 15:14
За повідомленнями з російських соціальних мереж, «офіцери з КНДР приїхали на фронт у рамках обміну досвідом»
Шестеро офіцерів із КНДР загинули біля окупованого Донецька – ЗМІ
4 жовтня, 20:23
Військовослужбовиця Тетяна Чорновол викликала шквал критики у мережі
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
27 вересня, 21:40
«Україна опинилася у надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій»
Ідеальний американський шторм
26 вересня, 13:29
Умєров прокоментував українську ракетну програму
Україна розробила ракетну програму: чи фінансуватимуть її іноземні партнери
22 вересня, 12:08
Цей день нагадує про те, наскільки важливий мир і як важко його вберегти.
Міжнародний день миру: привітання в листівках, прозі та віршах
21 вересня, 07:00
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
16 вересня, 21:00
Наслідки російської атаки 12 вересня
Російська армія атакувала Конотоп: є поранені
12 вересня, 00:50

Суспільство

На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів
На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів
Поліція затримала хакера-самоучку, який організовував доступ до сайтів РФ
Поліція затримала хакера-самоучку, який організовував доступ до сайтів РФ
На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)
На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)
Офіційно: українська журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ
Офіційно: українська журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ
Голодують, копають могили. Стало відомо, який наразі стан дітей з реабілітаційного центру на Львівщині
Голодують, копають могили. Стало відомо, який наразі стан дітей з реабілітаційного центру на Львівщині
Нардеп повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту
Нардеп повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
101K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
90K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
79K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза, прогноз наступного Саміту миру: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua