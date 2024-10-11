На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів

«Керівники» тимчасово окупованих територій отримали вказівку від Москви залучати до виховного процесу у школах священників російської церкви

Росія має намір активніше залучати священиків підконтрольної Кремлю церкви до освітнього процесу для «духовно-морального виховання» молоді на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Звичайно, що насправді так звані священнослужителі будуть пропагувати так званий «русскій мір», а саме покірність царю й насаджувати російську пропаганду лицемірства й брехні. Також саме на церков покладена основна функція антизахідної риторики», – йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

На даний момент керівництво підконтрольної церкви отримало завдання розробити комплекс занять і призначити відповідальних за їхнє проведення. Після цього концепцію планують надіслати до департаментів освіти в окупаційних адміністраціях.

Центр національного спротиву підкреслює, що в умовах, коли ворог використовує школи для руйнування самосвідомості цілого покоління, на батьків покладається більша відповідальність за виховання дітей.

«Закликаємо більше проводити освітніх лекцій власним дітям та плекати в них найкраще в противагу російській риториці війни й рабства», – підкреслили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя.

До слова, Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, спеціалісти Центру нацспротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів.