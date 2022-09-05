Військовий облік: нардепка Безугла пропонує несподіване рішення

Із 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою

Парламенту рекомендуватимуть підтримати добровільність військового обліку жінок

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook повідомила, що на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася гаряча дискусія щодо питання військового обліку жінок.

«Вирішили попри те, що резонансне питання в першу чергу стосується наказів Міноборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін. Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 буде змінена», – повідомила нардепка.

Безугла написала, що відмовилась брати участь в голосуванні, керуючись принципом гендерної рівності.

«Гендерна рівність – це не тільки про рівні права і можливості, а й обов‘язки. Поділу громадян не має бути. Якщо впроваджувати добровільний облік, то для жінок і чоловіків. Така позиція», – вважає вона.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.