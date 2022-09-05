Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовий облік: нардепка Безугла пропонує несподіване рішення

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Військовий облік: нардепка Безугла пропонує несподіване рішення
Із 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою  
фото з відкритих джерел

Парламенту рекомендуватимуть підтримати добровільність військового обліку жінок

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook повідомила, що на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася гаряча дискусія щодо питання військового обліку жінок.

«Вирішили попри те, що резонансне питання в першу чергу стосується наказів Міноборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін. Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 буде змінена», – повідомила нардепка.

Безугла написала, що відмовилась брати участь в голосуванні, керуючись принципом гендерної рівності.

«Гендерна рівність – це не тільки про рівні права і можливості, а й обов‘язки. Поділу громадян не має бути. Якщо впроваджувати добровільний облік, то для жінок і чоловіків. Така позиція», – вважає вона. 

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

Читайте також:

Теги: Facebook жінка Міноборони фронт Мар’яна Безугла

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 жовтня жінки повинні будуть ставати на військовий облік
Виключно добровільно: Міноборони спростувало фейк про військовий облік жінок
Вчора, 20:14
З 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила
Військовий облік жінок. Міноборони подало пропозиції до Ради
31 серпня, 20:05
Міноборони пропонує внести зміни у військовий облік жінок
Військовий облік жінок. Міноборони виступило із новими пропозиціями
19 серпня, 21:38

Суспільство

Військовий облік: нардепка Безугла пропонує несподіване рішення
Військовий облік: нардепка Безугла пропонує несподіване рішення
Знімати чи допомагати? Легендарний фотокор розповів про професійний стрес на війні
Знімати чи допомагати? Легендарний фотокор розповів про професійний стрес на війні
Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині
Солдат Луценко пояснив, як ЗСУ можуть розгромити 20 тис. окупантів на Херсонщині
«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва
«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва
У найближчі ночі в Україні очікуються заморозки
У найближчі ночі в Україні очікуються заморозки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
146K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
130K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
65K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
32K
Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати?
29K
Ситуація на Запорізькій АЕС. Зеленський викрив план росіян

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту