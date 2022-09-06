Військовий облік жінок. Міноборони нарешті поставило крапку

Ставати чи не ставати жінкам на військовий облік – справа добровільна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що незабором офіційно Міноборони повідомить про те, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде. Про це Маляр написала на своїй сторінці у Facebook.

Маляр переконує, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік.

«Незабаром уже офіційно: жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде, про що я говорила неодноразово», – повідомила заступниця міністра оборони.

Вона також підкреслила, що ставати чи не ставати жінкам на військовий облік – справа добровільна.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.