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Військовий облік жінок. Міноборони нарешті поставило крапку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військовий облік жінок. Міноборони нарешті поставило крапку
фото з відкритих джерел

Ставати чи не ставати жінкам на військовий облік – справа добровільна

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що незабором офіційно Міноборони повідомить про те, що жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде. Про це Маляр написала на своїй сторінці у Facebook.

Маляр переконує, що оборонне відомство не має наміру ставити всіх жінок на військовий облік. 

«Незабаром уже офіційно: жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде, про що я говорила неодноразово», – повідомила заступниця міністра оборони.

Вона також підкреслила, що ставати чи не ставати жінкам на військовий облік – справа добровільна.

Нагадаємо, Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок

Як відомо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Зазначимо, що до 1 жовтня 2022 року жінки, чиї спеціальності підпадають під перелік військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік. Щодо тих, хто проігнорує цю вимогу, обіцяють не застосовувати жорсткі санкції одразу ж.

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Теги: Міноборони наказ Facebook

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