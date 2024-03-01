Ситуація у Куп’янську: батьки написали відмови від евакуації сотень дітей
Понад 200 дітей залишаються у прифронтовому Куп’янську під обстрілами – глава громади Андрій Беседін
На території Куп’янської громади нині перебувають 225 дітей, батьки яких відмовилися від обов'язкової евакуації. Очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін в інтерв'ю «Главкому» розповів, як відбувалося переселення сімей з дітьми з частини громади та ким працюють люди, які залишаються у місті.
Андрій Беседін пояснив, що наразі тенденції на виїзд з Куп’янська немає. Восени 2023 року, коли було оголошено примусову евакуацію з лівого берега Куп’янська, так як тоді було посилення обстрілів, виїхало багато людей або до інших більш безпечних міст, або ж на правий берег Куп'янська.
Проте наразі на території Куп’янської громади перебувають 225 дітей. За словами Беседіна, їх не можуть евакуювати навіть не дивлячись на постанову Кабміну.
«Є обов’язкова і примусова (евакуація - ред.). У тексті постанови зазначено, що батьки мають право відмовитися від евакуації. Ті люди, які перебувають у Куп’янській громаді написали відмови від евакуації дітей. Якщо ми говоримо про примусову евакуацію, то вона була застосована на лівобережжі Куп’янської громади. Це Ківшерівка, Куп’янськ-Вузловий і лівий берег безпосередньо міста Куп’янськ. Там дітей немає. Всі діти перебувають на правій стороні Куп’янська», – зазначив очільник міської військової адміністрації.
За його словами, від евакуації, переважно відмовляються люди пенсійного і передпенсійного віку. Також є багато тих, хто працює у структурних підрозділах Куп’янської міської ради, комунальних підприємствах, на пошті чи є перевізниками.
Стало відомо, що влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей з дітьми. Наразі у 57 населених пунктах області проживають 1082 дитини.
Нагадаємо, голова міста Куп’янськ пояснив, куди ворог цілив керованою авіабомбою. Тоді внаслідок вибуху КАБ-500 28 лютого загинули двоє чоловіків, а п’ятеро людей отримали поранення: три жінки і два чоловіки.
Повідомляється, як міська влада оцінює настрої населення у зв'язку з ймовірним наступом росіян на Куп’янськ.
Голова міста додав, що люди втомилися від обстрілів, дій країни-терориста і хочуть нормального життя. За його словами, є повністю відпрацьований алгоритм евакуації, але у місцевих мешканців є страх за майно, яке вони залишають, а також за житло.
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