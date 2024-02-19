Стало відомо, скільки Україна готувалася до відбиття повномасштабної агресії РФ

Павлюк наголосив, що Україна аналізувала дії ворога і розуміла, що РФ зайде на територію нашої держави

Представники командування Збройних сил України ще восени 2021 року відзначали дуже велику ймовірність початку Росією широкомасштабної військової агресії

Українські військові готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії протягом 5 місяців. Про це командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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Представники командування Збройних сил України ще восени 2021 року відзначали дуже велику ймовірність початку Росією широкомасштабної військової агресії проти нашої держави.

Офіцер зазначив, що був призначений командувачем Операції об'єднаних сил в липні 2021 року, після проведення аналізу уже восени розумів «дуже велику вірогідність, що буде повномасштабна війна».

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«Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але (те), що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону», - розповів він.

За словами Павлюка, були всі ознаки, що українські війська зустрінуть ворога не тільки з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей з угруповань «Л/ДНР», а й з території Росії.

«Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було - ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії», - сказав Павлюк.

Він додав, що уже в січні-лютому 2022 року «ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий».

Триває 725-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти інфраструктури.