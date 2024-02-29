Вибух у центрі Куп’янська. Голова міста пояснив, куди ворог цілив керованою авіабомбою

Очільник військової адміністрації міста також повідомив, що Куп'янськ найчастіше обстрілюють з артилерії

Внаслідок вибуху КАБ-500 28 лютого загинули двоє чоловіків

28 лютого ворог атакував центр Куп’янська, скинуши керовану авіабомбу (КАБ) на 500 кг. Про наслідки такого терористичного акту та про те, з якого озброєння найчастіше прилітає по Куп’янську розповів очільник міської військової адміністрації міста Андрій Беседін в інтерв’ю «Главкому».

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За інформацією від Андрія Беседіна, внаслідок терористичного акту 28 лютого загинули двоє чоловіків, а п’ятеро людей отримали поранення: три жінки і два чоловіки.

«Якщо ми кажемо про постраждалих, то їх кількість могла би бути більшою, якщо би керована авіабомба не перелетіла ту точку, куди цілила, а це кафе. Кафе надає послуги в тому числі військовим, які перебувають на ротації, тут готували їжу», – зауважив Беседін.

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За даними поліції, окупанти використали авіабомби ФАБ-500 фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

фото: Telegram / Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

За словами Андрія Беседіна, у випадку Куп'янська, сирена повітряної тривоги не спрацьовує, так як місто перебуває дуже близько до лінії зіткнення. Тому, коли ідуть обстріли, то в людей є секунди, щоби сховатися.

Очільник військової адміністрації міста також повідомив, що Куп'янськ найчастіше обстрілюють з артилерії. Але найбільших руйнувань завдають саме керовані авіабомби.

Нагадаємо, окупанти просунулися в районі Кремінної, згідно аналізу ISW. Війська РФ захопили Ласточкине, селище на захід від Авдіївки, станом на 26 лютого після того, як ЗСУ відступили з цього району.

Стало відомо, що командування противника продовжує свої спроби пробитися до лівобережної частини міста Куп'янськ.