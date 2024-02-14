ЗСУ назвали найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Росіяни атакують поблизу Тернів й намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець

Найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни. Саме там російські війська зосередили основну увагу та резерви, намагаючись вийти до річки Чорний Жеребець. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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«Сьогодні я особисто спілкувався з нашою розвідкою і за їх інформацією найгарячіша точка зараз – це поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви з використанням всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та стрілецької зброї», – відповів Євлаш на запитання, де триває найінтенсивніша війна, якщо взяти ділянку від Дворічної до Білогорівки Куп'янсько-Лиманського напрямку.

За його словами, росіяни атакують поблизу Тернів й намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець.

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«Це наразі найгарячіша точка, так званий Торський виступ, куди вони акцентують свою основну увагу і туди прикуті основні сили противника. Наші воїни використовуючи ініціативність, креативний підхід намагаються зупинити ворога й докладають максимум зусиль в умовах тих сил та засобів наявних, боєприпасів, які вони мають, щоб відбити та сточити наступальний потенціал противника», – розповів Євлаш.

Він зазначив, що українські військові зараз перебувають стратегічно в обороні й максимально намагаються завдавати ворогу непоправних втрат.

Триває 721-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.