Росіяни знову наступатимуть на Куп’янськ? Міська влада оцінила настрої населення

Міський голова оцінив ситуацію у місті, яке може наступною ціллю окупантів після Авдіївки

Населення, структурні підрозділи, комунальні підприємства та влада Куп’янська продовжує працювати у штатному режимі, не дивлячись на те, що місто може стати наступною ціллю для РФ після Авдіївки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Експерти багато розповідають про те, куди армія РФ перенаправить свої сили. Якщо ми кажемо про населення, про нас, структурні підрозділи, комунальні підприємства, то ми працюємо у штатному режимі, перебуваючи півтора року на відстані 7-8 км від лінії фронту. Бажання країни-терористи – захопити наше місто, вийти хоча би на лівий берег (річки Оскіл), пробити нашу оборону. Але у них нічого не виходить», – заявив він.

Беседін додав, що українські військові нищать велику кількість особового складу і техніки окупантів, а нинішня лінія фронту є стабільною. За його словами, локальні успіхи у росіян можуть бути лише тому, що командири у ЗСУ бережуть життя наших воїнів, після чого відбивають втрачені позиції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Важко про це говорити, але прості люди звикли до вибухів, до руйнувань. Виїжджають одиниці. Вчора був у Куп’янську-Вузловому, і в селищі Ківшарівка, люди всюди працюють, панічних настроїв немає. Навіть ніхто не говорить про те, що з Авдіївкою, наприклад, сталося», – розповів очільник військової адміністрації.

Беседін додав, що люди втомилися від обстрілів, дій країни-терориста і хочуть нормального життя. За його словами, є повністю відпрацьований алгоритм евакуації, але у місцевих мешканців є страх за майно, яке вони залишають, а також за житло. В той самий час він наголосив, що у Куп’янську є і ті, хто чекає на прихід Росії.

«Якщо у відсотках, то їх меншість з тих, які залишаються. Ми їх називаємо «тихими ждунами». Вони сидять і чекають, не виявляють свого ставлення до того, що відбувається. Вони ж бачать, що місцеві мешканці працюють, усі структурні підрозділи працюють, лікарні працюють, вивозиться сміття, прибираються вулиці, онлайн навчання відбувається. Не можуть вони сказати, що, наприклад, не приходить гуманітарна, чи про нас забули», – розповів Андрій Беседін.

Очільник військової адміністрації додав, що таких громадян відслідковують по соціальних мережах, спостерігають за їхнім спілкуванням, поглядами та висловлюваннями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Росія концентрує свої основні зусилля на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та села Лиман Перший. Йдуть інтенсивні бої. «Куп’янськ для ворога зараз на нашій ділянці – це найголовніша ціль, оскільки це являється одним із таких логістичних хабів, який дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом», – повідомив начальник пресслужби ОСУВ «Хортиця» Ілля Євлаш.