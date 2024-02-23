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Окупанти запустили понад 30 «шахедів» і декілька ракет: деталі нічної атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти запустили понад 30 «шахедів» і декілька ракет: деталі нічної атаки
Сили ППО знищили 23 «шахеди»
фото ілюстративне

Уночі ворог атакував шістьма ракетами

Уночі, 23 лютого, російські загарбники атакували територію України ударними БпЛА та ракетами. Сили ППО знищили 23 «шахеди». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в Криму.

Також ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 із Донеччини, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

Окупанти запустили понад 30 «шахедів» і декілька ракет: деталі нічної атаки фото 1

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого, росіяни атакували Дніпропетровську область «Шахедами». Ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку в Дніпрі. Кількість постраждалих збільшилася до восьми. 

Як повідомлялося, ворог також атакував Одещину ударними дронами. Унаслідок атаки в Одесі спалахнула пожежа в будівлі підприємства.

Читайте також: Ворог намагається прорвати оборону на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Теги: безпілотник ракета ворог російська ракета

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