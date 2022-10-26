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Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Загарбники грабують місто 
фото: Сергій Хлань/ Facebook

Слідом за Суворовим та Ушаковим загарбники вивезли монумент Потьомкіну 

Окрім пам'ятників Суворову та Ушакову, рашисти вивезли з тимчасово захопленого Херсона пам'ятник Григорію Потьомкіну. Про це 26 жовтня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. 

«Слідом за Ушаковим та Суворовим з Херсона «евакуювався» і Потьомкін. Залишилося росіянам лише його останки вкрасти із собору, цікаво, чи заберуть?», – написав Хлань.

Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник  фото 1

Як відомо, тікаючи на лівий берег Дніпра, грабують Херсон і вивозять усю цінну, зокрема історичну та культурну спадщину українців. Раніше вони забрали пам'ятники Суворову та Ушакову.

Після цього Мінкульт висміяв рашистів, які втікають з Херсона, прихопивши пам'ятники Суворову та Ушакову.

До слова, російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правого берега Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів звідти. 

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Теги: депутат монумент Херсон

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