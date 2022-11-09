На Луганщині рашисти-зеки вкрали зброю і втекли від командирів 

У лавах загарбників немає дисципліни

В Антрациті на Луганщині російські вояки – мобілізовані ув’язнені при підготовці вкрали зброю і втекли – зайшли їх лише через дві доби у шахті. Що вони встигли зробити за цей час – невідомо. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Атаки окупантів відбиті від Новоселівського та Білогорівки, у Сватовому співробітникам, що виїхали, керівники-колаборанти розсилають повідомлення із вимогою повернутися на робочі місця.

Тим часом рашисти все частіше зберігають боєкомплекти у фурах – склади формувати бояться. Зокрема, багато таких автівок помітили жителі Алчевська. Вночі боєкомплекти із них завантажують у менші транспортні засоби для оперативної доставки на фронт.

Упродовж минулої доби під ворожі обстріли потрапили Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка, Греківка, М’ясожарівка, розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Новоселівського. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів.

Під ураження потрапили чотири взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника.

8 листопада Сили оборони України на різних напрямках збили п'ять БпЛА «Ланцет» та чотири – «Орлан». А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, днями в Луганській області у селі Діброва українські військові підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових.