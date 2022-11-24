Окупаційний суд виніс вирок пʼятьом кримським активістам

Сумарний термін засудження кримських політв’язнів наближається до 1300 років

Так званий суд у окупованому Криму оголосив вироки українським громадянським журналістам Осману Аріфмеметову, Руслану Сулейманову та Рустему Шейхалієву, а також активістам – Яшару Муєдінову та Енверу Аметову.

Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв були засуджені до 14 років колонії суворого режиму. Яшара Муєдінова та Енвера Аметова засудили до 13 років ув’язнення, повідомили в пресслужбі МЗС України.

Міністерство назвало ці вироки ганебними і засудило їх.

«Таким чином сумарний термін засудження кримських політв’язнів наближається до 1300 років», – йдеться у повідомленні МЗС.

У березні 2019 року громадянські журналісти були незаконно затримані за сфабрикованими звинуваченнями в організації та участі у нібито діяльності терористичної організації та підготовці до насильницького захоплення влади. Відтоді вони перебували під жорстким тиском судової системи Росії, методами якої є тортури та психологічний тиск.

«Їхнє ув’язнення стало вже традиційною помстою за проукраїнську позицію та супротив російській окупації Криму», – додали в МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту та партнерів по Міжнародній Кримській платформі продовжувати чинити політичний, дипломатичний, санкційний та економічний тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених путінським режимом.

Всі пʼятеро засуджених судом окупантів є активістами «Кримської солідарності». Окупанти визнали їх «винними» в тероризмі і спробі захоплення влади.

Раніше розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.