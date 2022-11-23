Суд звільнив від тюрми працівницю Кабміну, яка розголосила секретні документи

Обвинувачена надала доступ сторонній особі до секретних документів, які потім опинилися в росіян

Шевченківський районний суд Києва визнав винною старшого референта відділу організаційного забезпечення діяльності прем’єр-міністра України у розголошенні державної таємниці і призначив їй три роки позбавлення волі, яке замінено на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 26 жовтня.

Обвинувачена, маючи допуск та доступ до державної таємниці зі ступенем секретності «Цілком таємно» та «Таємно», протягом листопада 2021 року-січня 2022 року дозволила сторонній особі ознайомитися зі змістом секретних документів. А саме:

документ реєстр. № 15-01/1268т від 23.11.2021 (вх. № 1414т від 25.11.2021), таємно, з назвою «Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері»;

основний документ реєстр. № 15-01/1290цт літер «М» від 30.11.2021 (вх. № М-1448/2цт від 01.12.2021), цілком таємно, літер «М», прим. № 1, а також додатках до нього: довідкою щодо проблемних питань, які потребують вирішення на об’єкті №1 Кабінету міністрів України; довідкою щодо проблемних питань, які потребують вирішення на об’єкті №2 Кабінету міністрів України; довідкою щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій;

документ реєстр. № 9/4/9511т/П від 10.12.2021 (вх. № 1521т від 14.12.2021), таємно, прим. №1, з назвою «Щодо збереження та реконструкції експериментальної бази НДПКІ «Молнія»;

документ реєстр. № 99/406-т від 21.12.2021 (вх. № 16т від 05.01.2022), таємно, прим. №1, з назвою «Щодо виконання доручень Президента України».

Згодом ці документи опинилися в руках кадрового співробітника 5-ої Служби ФСБ Росії Антона Єршова. В Україні Єршову оголошено підозру у шпигунстві.

Слідство стверджує, що старший референт вчинила злочин за відсутності ознак державної зради.

Обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Також сторони узгодили умовний термін покарання. У підсумку суд і затвердив цю угоду, яка, на думку Феміди, не суперечать інтересам суспільства.

Зауважимо, що ч. 1 статті 328 Кримінального кодексу, за якою судили обвинувачену, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомляв «Главком», 19 серпня 2022 року Шевченківський районний суд Києва визнав винним працівника Кабміну Василя Мехеду у державній зраді і призначив йому 12 років тюрми. Обвинувачений повністю визнав інкримінований злочин, підтвердив, що протягом 2006-2022 років передавав ФСБ секретну службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабміну.

Захисником Мехеди був адвокат Віктор Овсянніков, який захищав російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна. Цей військовий засуджений київським судом до 15 років за вбивство цивільного на Сумщині.