Омелян нагадав українським авіакомпаніям про виконання «мовного закону»



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У випадку міжнародного транспортного сполучення оголошення можуть дублюватися офіційною мовою країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб - Омелян

Послуги в сфері транспорту повинні надаватися державною мовою, за потреби дублюватися англійською, - міністр

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до українських авіакомпаній дотримуватися нового закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що набув чинності 16 липня 2019 року. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

«Послуги в сфері транспорту повинні надаватися державною мовою, за потреби дублюватися англійською! Лише у випадку міжнародного транспортного сполучення оголошення можуть дублюватися офіційною мовою країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб. Нагадаю, авіаційне сполучення з Росією припинене у 2015», - нагадав Омелян.

За словами міністра, відповідні доручення були також надані державним органам і підприємствам у сфері відповідальності Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, що на сьогодні російська мова для оголошення інформації на борту разом з українською та англійською на внутрішніх і міжнародних рейсах використовує найбільша авіакомпанія України МАУ. За підсумками перших 6 місяців 2019 року частка трансферу на регулярних рейсах цього авіаперевізника склала 49,3%. Авіакомпанія літає в країни колишнього СРСР, де раніше широко застосовувалася російська мова: Білорусь, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Вірменію, Латвію і Литву.

Для виконання нового закону МАУ доведеться відмовитися від використання російської мови для оголошення інформації на борту на більшості своїх напрямків за винятком рейсів до Білорусі і Казахстану. У цих країнах крім білоруської і казахської мови на офіційному рівні застосовується також і російська.

Однак закон не забороняє індивідуальне обслуговування пасажира за його проханням на тій мові, яка є прийнятна для сторін, але не є державною.