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    Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні

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    Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні

    Мова об’єднує...

    16 липня у Вінниці приєдналися до всеукраїнської акції святкування того, що закон про мову в Україні набрав чинності. Біля Вежі на Європейському майдані по вулиці Оводова, зібралось близько двох десятків людей. У гучномовець могли висловити свою думку всі бажаючі. Серед промов лунали національні пісні.

    Для родини Поштарів 16 липня тепер свято. Голова сім’ї Анатолій з дружиною та трьома доньками прийшли у вишиванках.

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    Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні
    Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні
    Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні

    «Сьогодні дійсно велике свято для всіх українців. Коли вступає у дію закон №5760. Закон про використання української мови. Це одна з найбільших перемог українського народу протягом останніх 30 років. Тому, це свято. Для дітей це також знаменний день, бо у школі вони зустрічалися із дискримінацією української. І з боку вчителів. І з боку однокласників. Вони відчувають деяку неприязнь. Тепер все зміниться. Нарешті», - розповів Анатолій.

    Під час мирної акції також згадували про історію виникнення української мови.

    Джерело: vinnitsa.info

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