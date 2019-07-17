Вінничани святкували чинність закону про українську мову співаючи пісні



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16 липня у Вінниці приєдналися до всеукраїнської акції святкування того, що закон про мову в Україні набрав чинності. Біля Вежі на Європейському майдані по вулиці Оводова, зібралось близько двох десятків людей. У гучномовець могли висловити свою думку всі бажаючі. Серед промов лунали національні пісні.

Для родини Поштарів 16 липня тепер свято. Голова сім’ї Анатолій з дружиною та трьома доньками прийшли у вишиванках.

«Сьогодні дійсно велике свято для всіх українців. Коли вступає у дію закон №5760. Закон про використання української мови. Це одна з найбільших перемог українського народу протягом останніх 30 років. Тому, це свято. Для дітей це також знаменний день, бо у школі вони зустрічалися із дискримінацією української. І з боку вчителів. І з боку однокласників. Вони відчувають деяку неприязнь. Тепер все зміниться. Нарешті», - розповів Анатолій.

Під час мирної акції також згадували про історію виникнення української мови.

Джерело: vinnitsa.info