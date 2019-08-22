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    Суспільство

    Опитування: 83% українців вважають себе патріотами

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    Також за&nbsp;період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України - Опитування: 83% українців вважають себе патріотами
    Також за період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України

    У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%

    Патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, 11% опитаних мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти.

    Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

    «Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)», - йдеться у пресрелізі.

    У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

    Також повідомляється, що за період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.

    Найбільше тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%).

     До слова, згідно опитування, 20% українських заробітчан, які довго працювали за кордоном, не планують туди повертатися знову.

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