Опитування: 83% українців вважають себе патріотами



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Також за період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%

Патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, 11% опитаних мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)», - йдеться у пресрелізі.

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

Також повідомляється, що за період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.

Найбільше тих, хто підтримав би проголошення незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%).

До слова, згідно опитування, 20% українських заробітчан, які довго працювали за кордоном, не планують туди повертатися знову.