«Слуга народу» оприлюднила список кандидатів-мажоритарників у Львівської області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політсила показала список мажоритарників у Львівщині

Політсила назвала 13 кандидатів на округах у Львівській області

Партія «Слуга народу» у Telegram оприлюднила список кандидатів в одномандатних округах Львівської області:

Округ №115 – Шубка Катерина Павлівна

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю «Правознавство». Адвокат, партнер в Адвокатському об’єднанні. За сумісництвом – заступник голови правління ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту».

Округ № 116 – Мельник Ростислав Леонідович

Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа». Голова правління будівельної корпорації та засновник Благодійного фонду.

Округ №117 – Фединяк Роман Анатолійович

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю – історія. Підприємець в галузі юридичного аудиту первинної нерухомості та аналізу ринку інвестиційних пропозицій.

Округ №118 – Федецький Артем Андрійович

Закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» за спеціальністю «Маркетинг». Футболіст-професіонал футбольного клубу «Карпати», гравець Національної футбольної збірної.

Округ №119 – Кавецький Орест Юрійович

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. Засновник і директор підприємства з виробництва молочних продуктів.

Округ №120 – Голяк Леся Володимирівна

Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси». Консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування за національними та міжнародними стандартами обліку.

Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович

Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент – логістика», а також Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Правознавство». Заступник директора з будівництва.

Округ №122 – Шумський Андрій Миколайович

Отримав спеціальність інженер-механік у Національному університеті «Львівська політехніка». Засновник і директор приватного підприємства.

Округ №123 – Квасецька Наталія Василівна

Навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті, потім – у Золочівському професійному ліцеї за спеціальністю «Соціальний працівник». Громадська активістка.

Округ №124 – Камельчук Юрій Олександрович

Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка. Бізнес-тренер, коуч з розвитку.

Округ №125 – Яворський Микола Миколайович

Навчався у Природничо-технічному ліцеї при Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю «Лісове господарство». Продовжує навчання у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю «Журналістика». Директор будівельної компанії.

Округ №126 – Наконечний Володимир Михайлович

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка за спеціальністю «Вчитель історії та українознавства». Кандидат історичних наук. Навчався на факультеті журналістики та міжнародних відносин Київського університету культури за спеціальністю «Міжнародні відносини». Доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури та мистецтв.

Як повідомлялось, ЗМІ знайшли у списках «Слуги народу» кандидата-мажоритарника, якого неодноразово судили.

Раніше «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області, на Житомирщині та Закарпатті, Чернігівщини та Буковини, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях.