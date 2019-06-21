«Слуга народу» оприлюднив список мажоритарників у Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях



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Партія продовжує оприлюднювати свої списки

Партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» опублікувала список своїх кандидатів-мажоритарників у трьох областях: Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській.

Список кандидатів в одномандатних округах Запорізької області:

Округ № 74 – Касай Геннадій Олександрович

Закінчив Запорізький державний машинобудівний інститут за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання», а також Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фізичне виховання». Зараз генеральний директор Палацу спорту.

Округ № 75 – Соха Роман Васильович

Закінчив Запорізьку державну інженерну академію, потім – Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси». Працював на керівних посадах у фінансових установах.

Округ № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович

Має кваліфікацію юриста, яку здобув у Інституті права ім. В. Сташиса. Підприємець.

Округ № 77 – Штепа Сергій Сергійович

Закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працював позаштатним кореспондентом і фотографом у декількох друкованих виданнях.

Округ № 78 – Боговін Віталій Вікторович

Закінчив Дніпровський державний аграрно-економічний університет, факультет ветеринарної медицини. Зараз директор приватного підприємства, що займається дистрибуцією насіння та засобів захисту рослин.

Округ № 79 – Яцик Юлія Григорівна

Здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права у Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу, а також кваліфікацію спеціаліста з кримінального права у Запорізькому юридичному інституті МВС України. Зараз керуюча адвокатським бюро.

Округ № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович

Закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету. Директор адвокатського об’єднання. Зараз є головою відділення ВГО «Асоціація правників України» в Запорізькій області.

Округ № 81 – Мельник Павло Вікторович

Навчався на факультеті іноземної філології Запорізького національного університету та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача. Пізніше отримав другу вищу освіту та здобув кваліфікацію викладача університетів та інших закладів вищої оствіти. PR-директор Благодійного фонду «Алкоголь СТОП». Нагороджений грамотами Запорізької міської ради за активну громадську діяльність.

Округ № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна

Закінчила класичний приватний університет за спеціальністю правознавство. Юрист.

Список кандидатів в одномандатних округах Миколаївської області:

Округ № 127 – Пасічний Олександр Станіславович

Закінчив Український державний морський технічний університет за спеціальністю «Інженер-механік». Приватний підприємець. Зараз активно займається благодійною та волонтерською діяльністю та головує у Федерації футболу Миколаївської області.

Округ № 128 – Гайду Олександр Васильович

Закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент та підприємництво» та Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «Правознавство». Виконавчий директор промислового підприємства.

Округ № 129 – Копитін Ігор Володимирович

Закінчив Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова за спеціальністю «Правознавство». Зараз – керівник міжнародного бізнесу з торгівлі автозапчастинами для дизельних авто.

Округ № 130 – Негулевський Ігор Петрович

Закінчив приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси». Директор промислового підприємства.

Округ № 131 – Чорноморов Артем Олегович

Закінчив Київський національний авіаційний університет за спеціальністю «Менеджер з логістики». Підприємець у галузі навчання працівників агрокомпаній.

Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович

Закінчив Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство», є кандидатом юридичних наук. Адвокат, головний радник генерального директора акціонерного товариства. Займається волонтерською роботою з допомоги воїнам ООС.

Список кандидатів від політсили в одномандатних округах Кіровоградської області:

Округ № 99 – Дануца Олександр Анатолійович

Закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Медіаменеджер, генеральний директор ТОВ «Прайм-Тайм», президент Благодійного фонду підтримки незалежної преси, а також керівник Кіровоградського обласного штабу кандидата в Президенти України Володимира Зеленського.

Округ № 100 – Мурдій Ігор Юрійович

Закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Інженер з підіймально-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних, землерийних машин та обладнання», а також Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Будівництво доріг та аеродромів». Працює директором у компаніях, що спеціалізуються на дорожніх ремонтно-будівельних роботах.

Округ № 101 – Кузбит Юрій Михайлович

Закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Директор адвокатської компанії та адвокат. Працював на керівних посадах у державних і комерційних компаніях.

Округ № 102 – Петрощук Артем Васильович

Закінчив юридичний факультет та кафедру військової юстиції Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юрист, зараз здійснює адвокатську практику в складі адвокатського об’єднання. Раніше працював на керівних посадах в українських і міжнародних компаніях. Член Експертної ради Міністерства інфраструктури України.

Округ № 103 – Воронько Олег Євгенович

Закінчив Вищу школу управління охороною праці в Катовіце за спеціальністю «Управління проєктами» та факультет менеджменту Національної металургійної академії України. Випускник Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, факультет технології високомолекулярних сполук. Підприємець та займається реалізацією проєктів в ІТ-сфері.

Як повідомлялось, ЗМІ знайшли у списках «Слуги народу» кандидата-мажоритарника, якого неодноразово судили.

Раніше «Слуга народу» оприлюднила список мажоритарників у Вінницькій області, на Житомирщині та Закарпатті, Чернігівщини та Буковини.