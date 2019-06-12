Патріарх Філарет: Знищать мене – далі буде знищення Епіфанія



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Моє завдання, поки Бог дає мені життя, зберегти в Україні незалежну церкву в статусі патріархату, - патріарх Філарет

Епіфаній не втримає церкву незалежною, вважає Філарет

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявив, що зараз всі сили Москви спрямовані проти нього, а якщо знищать його, то далі буде знищення предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це патріарх сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами патріарха Філарета, якщо всі сили Москви будуть спрямовані на Епіфанія, а в нього забракне духу встояти, то вони знищать цю церкву (Православну церкву України – «Главком»).

«Знищать мене – далі буде знищення Епіфанія. Тому моє завдання, поки Бог дає мені життя, – зберегти в Україні незалежну церкву в статусі патріархату», - сказав Філарет.

Саме тому він поки ще не збирається йти на відпочинок і залишати розбудову Української незалежної церкви на предстоятеля Епіфанія.

«Ні, я на це не піду. Тому що я бачу, що Епіфаній не втримає церкву незалежною. Він, звісно, не буде підпорядковуватися Москві, але буде підпорядковуватися Константинополю», - вважає почесний патріарх.

Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей.

На 20 червня Філарет скликає Помісний собор, щоб повернути Київський патріархат.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

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