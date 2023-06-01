Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

З початком літа на українців чекатиме багато змін

Із червня в Україні посилять контроль за складанням іспитів на посвідчення водія

З 1 червня українців очікує чимало змін: зокрема, підвищаться тарифи на світло та воду, а одній з категорій пенсіонерів виплатять пенсію із надбавкою за три місяці. Для абітурієнтів стартує Національний мультипредметний тест, а «Укрзалізниця» запустить нові рейси на літній сезон. Про головні зміни у червні читайте у матеріалі «Главкома».

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Нові тарифи

У червні українцям можуть підвищити тарифи на воду для населення. Відповідне рішення розглядатимуть 31 травня. Якщо його приймуть, то тарифи на водопостачання та водовідведення підвищать приблизно на 30%. Необхідність підвищення тарифів пояснюють великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів РФ.

Тарифи на газ у червні складуть 7,96 грн за кубометр з податок на додану вартість (ПДВ) Така ціна встановлена тарифним планом Нафтогазу, який діє до 1 травня 2024 року.

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Тарифи на електроенергію в Україні можуть змінити найближчим часом. З 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн за кВт·год. Цю пропозицію розгляне Кабінет Міністрів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.

Нагадаємо, що на даний момент тарифи на світло залишаються на довоєнному рівні та становлять 1,44 грн за кВт·год, якщо сім'я споживає до 250 кВт·год на місяць, і 1,68 грн за кВт·год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт·год.

Індексація пенсій для працюючих пенсіонерів

З 1 червня близько 600 тис. пенсіонерів отримають надбавку до пенсії. Індексація стосуватиметься громадян, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або тих, у кого від попереднього перерахунку або призначення пенсії пройшло не менше двох років.

Розмір підвищення виплат індивідуальний і залежить від робочого стажу і зарплати. При цьому додаткові виплати до пенсії в червні пенсіонери отримають відразу за три місяці: квітень, травень і червень. Річ у тому, що перерахунок був призначений ще у квітні, але Пенсійний фонд отримав потрібні для призначення доплат дані тільки у травні.

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Наступний етап підвищення пенсій в Україні відбудеться з 1 липня 2023 року.

Зміни для водіїв

В Україні посилять контроль за складання іспитів на посвідчення водія Фото з відкритих джерел

З 1 червня Міністерство внутрішніх справ запустить пілотний проєкт, мета якого – зробити більш прозорим процес складання водійських іспитів у сервісних центрах МВС. Проєкт поки що стартує в чотирьох областях: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. А згодом може поширитися і на інші регіони.

Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частини іспиту для водіїв:

Оновлено систему попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн. Отримати його можна офлайн або через е-запис.





Майбутні водії отримають більше інструментів для оскарження результатів іспитів.





У класах, де проходять теоретичні іспити, відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» там більше не буде.





Відбуватиметься відеофіксація в салоні автомобілів «категорії В» під час складання практичної частини іспиту. У фокусі відеокамери будуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора, відбуватиметься запис розмов у салоні.

Нові рейси «Укрзалізниці»

З настанням літа «Укрзалізниця» запустить додаткові рейси та запровадить новий графік руху поїздів. З 10 червня з’являться два нові рейси, щоб українцям стало зручніше діставатися популярних курортів.

Потяг №40/39 Запоріжжя – Солотвино з’єднає Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття – від Славсько до Берегово.





Потяг №148/147 Київ – Одеса їхатиме через Черкаси. Це дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Також уперше з початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» повертає на маршрут поїзд сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя. Щоденний рейс швидкісного Hyundai Rotem запустять із 10 червня.

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Крім того, по кількох маршрутах поїздів, що вже курсують, продовжать сполучення і додадуть проміжні станції.

Додаткові потяги з Варшави

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL запустить додаткові рейси до України: з Варшави до Рави-Руської (Львівська область). Це створить для українців додаткові можливості для повернення додому.

Потяг, розрахований на 240 пасажирів, курсуватиме щодня в обох напрямках. Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Нововведення «Укрпошти»

У червні 2023 одна з послуг національного поштового оператора України стане дешевшою. Тарифи на відправку посилок у США подешевшають на 8%. Американська пошта USPS приєдналася до коаліції 67 країн, які вже підписали угоду PRIME щодо співпраці з «Укрпоштою».

Також не потрібно буде йти до відділення, щоб замовити марки, конверти. Укрпошта з 1 червня запускає продаж поштової продукції онлайн.

Національний мультипредметний тест

5 червня стартує основна сесія Національного мультипредметного тесту Фото з відкритих джерел

У червні на українських абітурієнтів очікує важливий етап – складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня у містах України та у спеціальних екзаменаційних центрах за кордоном.

Учасникам тестування буде необхідно за 180 хвилин дати відповіді на запитання комп'ютерного тесту з трьох предметів. Результати будуть доступні також в особистих кабінетах до 28 червня.

Пляжний сезон

У мирний час у червні починався пляжний сезон, однак у 2023 році через небезпеку обстрілів пляжі у більшості регіонів будуть закриті. Наприклад, купатися буде заборонено на морських курортах Миколаївської області. У Києві також офіційно не відкриватимуть пляжі, оскільки вони не обладнані укриттями. В Одесі рішення про можливість відкрити морське узбережжя обговорюватимуть до 5 червня.

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Вихідні у червні

На червень припадають два свята, з нагоди яких в Україні зазвичай були додаткові вихідні: Трійця (4 червня) та День Конституції України (28 червня).

Додатковими вихідними мали б бути 5 червня (наступний день після Трійці) та 28 червня, що припадає на середу. Однак в умовах воєнного стану ці дні будуть робочими. Тож українці матимуть у червні 8 вихідних – суботи та неділі.