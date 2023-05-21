НКРЕКП має ухвалити рішення про перегляд тарифів обленерго для підготовки до опалювального сезону – Energy Club

Білявський: Ми повинні якісно підготуватись до нового опалювального сезону

Щоб підготуватись до опалювального сезону необхідно переглянути тарифи для обленерго у бік збільшення. Про це повідомив Максим Білявський, віце-президент Energy Club.

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Він підкреслює, що ми повинні якісно підготуватись до нового опалювального сезону. Для цього потрібно, щоб оператори інфраструктури та генерації мали достатньо коштів.

«Це може бути забезпечено за рахунок перегляду тарифів обленерго в бік збільшення. Сподіваюсь НКРЕКП ухвалить таке рішення», – наголосив Білявський.

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Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго.