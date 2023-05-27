Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження

Після початку повномасштабної війни українці почали частіше звертатися до молитви

На тлі війни, багато людей були змушені покинути свої домівки та шукати притулку у нових містах або навіть країнах. Але війна не обмежується лише фізичним аспектом – це також сильно впливає на нашу духовність, випробовуючи нашу віру та змінюючи її зміст. Опитування, проведене Центром Разумкова на замовлення ZN.UA у квітні-травні цього року, показало, що після початку повномасштабної війни українці почали молитися частіше.

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Зазначається, що більшість жителів нашої країни воліють молитися «приватно».

Так регулярно моляться 58% опитаних (не практикують молитву 38%). А от молитовне причастя у церковному богослужінні хоча б зрідка практикують лише 34% (не практикують 62%).

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Для порівняння дослідження, проведене КМІС у 2016 році, показало, що молилися 44% українців. А згідно з опитуванням «Соціального моніторингу» (2020), регулярно (кілька разів на тиждень) практикували молитву 38% українців. Спостереження соціологів свідчать про молитовної активності, особливо в період гібридної війни, що тривала з 2014 по 2022 рік. Однак повномасштабна війна певною мірою призвела до відновлення популярності цієї найпоширенішої та найособистішої релігійної практики.

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