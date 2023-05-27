Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження

Діана Гасюк
glavcom.ua
Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження
війна змінила духовний світ українців
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабної війни українці почали частіше звертатися до молитви

На тлі війни, багато людей були змушені покинути свої домівки та шукати притулку у нових містах або навіть країнах. Але війна не обмежується лише фізичним аспектом – це також сильно впливає на нашу духовність, випробовуючи нашу віру та змінюючи її зміст. Опитування, проведене Центром Разумкова на замовлення ZN.UA у квітні-травні цього року, показало, що після початку повномасштабної війни українці почали молитися частіше. 

Зазначається, що більшість жителів нашої країни воліють молитися «приватно».

Так регулярно моляться 58% опитаних (не практикують молитву 38%). А от молитовне причастя у церковному богослужінні хоча б зрідка практикують лише 34% (не практикують 62%).

Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження фото 1

Для порівняння дослідження, проведене КМІС у 2016 році, показало, що молилися 44% українців. А згідно з опитуванням «Соціального моніторингу» (2020), регулярно (кілька разів на тиждень) практикували молитву 38% українців. Спостереження соціологів свідчать про молитовної активності, особливо в період гібридної війни, що тривала з 2014 по 2022 рік. Однак повномасштабна війна певною мірою призвела до відновлення популярності цієї найпоширенішої та найособистішої релігійної практики.

Раніше повідомлялося, у яких областях України найбільше переселенців.

Читайте також: Як держава допомагає переселенцям із працевлаштуванням? Дослідження
Теги: держава українці війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Китаї спрогнозували, що робитиме Байден у разі загрози краху України
На що піде Байден, аби врятувати Україну: журналісти зробили припущення
27 квiтня, 14:19
Чекаємо на збільшення ціни?
Акцизи на пальне. Що чекає на водіїв
4 травня, 18:40
Cупутникові знімки зруйнованого Маріуполя
Маріуполь зруйнований на 90%: Зеленський показав шокуюче відео
29 квiтня, 12:12
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
27 квiтня, 20:05
На місці прильоту виникла пожежа
Ворожий дрон поцілив у будівлю в Дніпрі: деталі від влади
3 травня, 07:50
П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину
Росіяни погрожують зупинити роботу Запорізької АЕС: «Енергоатом» роз'яснив ситуацію
6 травня, 16:54
Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями
Передача Україні далекобійних ракет: офіційна заява Британії
11 травня, 15:10
Офіс президента провів зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм
Візит спецпредставника Китаю: Банкова повідомила деталі зустрічі
18 травня, 12:37
Контроль над Бахмутом: Зеленський розставив крапки над «і»
Контроль над Бахмутом: Зеленський розставив крапки над «і»
21 травня, 14:09

Суспільство

Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження
Як часто українці почали молитися після повномасштабної війни: результати дослідження
Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян
Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян
«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля
«Веселий піп» розказав, як Московська церква в Україні йде у підпілля
Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину
Кондиціонери у вагонах: «Укрзалізниця» розповіла гарну новину
Черкаський суддя після люстрації став директором дитячого санаторію
Черкаський суддя після люстрації став директором дитячого санаторію
Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями
Проєкт «Рятуємо життя» та Protez Hub почали видавати спеціальні рюкзаки людям з ампутаціями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Експерт пояснив, наскільки втрата корабля «Іван Хурс» значима для Чорноморського флоту
29K
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
17K
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
12K
Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія
9810
Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко
8445
Масована нічна атака. Скільки ракет та «Шахедів» знищили ЗСУ

Новини

Смерть нацгвардійця в ДТП: Вища рада правосуддя розгляне можливість арешту судді
Сьогодні, 05:00
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
Сьогодні, 04:41
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:15
Малюк розповів про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Сьогодні, 01:06
Постачання Україні F-16: Нідерланди зробили чергову заяву
Вчора, 23:16
Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту