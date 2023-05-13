Зміна руху потягів через удар по Хмельниччині: запущено шатли та автобуси

Укрзалізниця та Хмельницька ОВА розробили інструкцію, як пасажирам дістатися до місця призначення

Укрзалізниця оновила інформацію щодо змін у курсуванні поїздів внаслідок ворожих обстрілів на Хмельниччині.

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Повідомляється, що жодне сполучення не закривається: для всіх пасажирів Укрзалізниця разом із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розробила рішення, як дістатися пунктів призначення. Вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу.

Інструкція, що робити далі

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл – Київ – Козятин – Вінниця – Хмельницький.

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва - вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин.

Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.

Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс.

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У разі додаткових питань щодо організації посадки та пересадок звертайтеся до вокзальних чергових та стюардів, які першими знатимуть інформацію та керуватимуть процесом на місцях. На всіх вокзалах працюють пункти підзарядки ваших смартфонів та відкрито всі зали очікування.

Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Прогнозований час затримки:

№119 Запоріжжя – Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя – Львів +5 годин;

№139 Київ – Кам.-Подільський +8:40 годин;

№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль – Київ +6 годин;

№716 Перемишль – Київ +7 годин.

«Ми приносимо вибачення і просимо не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, зберігати спокій та слідкувати за оновленнями», – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

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