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    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)

    Нардеп Олексій Гончаренко з колегою ділять один телефон на двох - Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Нардеп Олексій Гончаренко з колегою ділять один телефон на двох
    фото: Андрій Якобчук/Facebook

    Кожен депутат при своєму ділі

    Після рішення президента країни-окупантки Росії Володимира Путіна 21 лютого визнати «Л/ДНР», українські парламентарі 22 лютого у стінах Верховної Ради працюють у посиленому режимі.

    Кожен із депутатів при своєму ділі. Хтось вирішує економічні питання, як голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Хтось уважно обговорює політичні події по телефону, як народний депутата «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з колегою по фракції. При цьому депутати використовують один гаджет на двох.

    Скандального депутата Олександра Трухіна фотокори зафіксували у сесійній залі, але він нібито ховався за колонами. Комусь із депутатів доводилося вирішувати технічні питання – як-то ремонт прапорця на столі голосувань.

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    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)
    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)

    Загалом робота кипить, і парламентарі докладають максимально зусиль, аби убезпечити Україну від повномасштабного вторгнення.

    Нагадаємо, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування Збройних Сил України та територіальної оборони, а також ухвалити закони про відповідальність за колабораціонізм.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: Петро Порошенко Росія Верховна Рада депутат Путін Олексій Гончаренко парламент Данило Гетманцев
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    Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)