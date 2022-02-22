Перший день після «визнання «Л/ДНР». Що відбувається в Раді (фото)

Нардеп Олексій Гончаренко з колегою ділять один телефон на двох

Кожен депутат при своєму ділі

Після рішення президента країни-окупантки Росії Володимира Путіна 21 лютого визнати «Л/ДНР», українські парламентарі 22 лютого у стінах Верховної Ради працюють у посиленому режимі.

Кожен із депутатів при своєму ділі. Хтось вирішує економічні питання, як голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Хтось уважно обговорює політичні події по телефону, як народний депутата «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з колегою по фракції. При цьому депутати використовують один гаджет на двох.

Скандального депутата Олександра Трухіна фотокори зафіксували у сесійній залі, але він нібито ховався за колонами. Комусь із депутатів доводилося вирішувати технічні питання – як-то ремонт прапорця на столі голосувань.

Загалом робота кипить, і парламентарі докладають максимально зусиль, аби убезпечити Україну від повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування Збройних Сил України та територіальної оборони, а також ухвалити закони про відповідальність за колабораціонізм.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.