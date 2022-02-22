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    «Ви поховали своє майбутнє». Луганська легкоатлетка звернулася до прихильників «ДНР» і «ЛНР»

    24-річна Анастасія Бризгіна народилася в Луганську - «Ви поховали своє майбутнє». Луганська легкоатлетка звернулася до прихильників «ДНР» і «ЛНР»
    24-річна Анастасія Бризгіна народилася в Луганську

    «Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу», – Бризгіна

    Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна прокоментувала радісну реакцію деяких мешканців окупованого Донбасу на визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» Росією.

    «Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу.

    А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду «Орел і решка». Успіхів», – написала Бризгіна.

    Варто зазначити, що сама 24-річна спортсменка родом із Луганська.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас Путін Анастасія Бризгіна
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    «Ви поховали своє майбутнє». Луганська легкоатлетка звернулася до прихильників «ДНР» і «ЛНР»