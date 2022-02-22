«Ви поховали своє майбутнє». Луганська легкоатлетка звернулася до прихильників «ДНР» і «ЛНР»
«Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу», – Бризгіна
Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна прокоментувала радісну реакцію деяких мешканців окупованого Донбасу на визнання так званих «ДНР» і «ЛНР» Росією.
«Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна у світі ніколи не відкриє вам візу.
А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду «Орел і решка». Успіхів», – написала Бризгіна.
Варто зазначити, що сама 24-річна спортсменка родом із Луганська.
Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.
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