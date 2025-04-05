Підприємиця з Рівненщини врятувала від російських окупантів унікальний камінь

Бурштиновий камінь у формі серця знайшли п'ятнадцять років тому

«Велике бурштинове серце України», яке у 2022 році врятувала від російських військових підприємиця з Рівненщини, демонструватимуть на виставках у Європі. Камінь із бурштину вагою понад один кілограм та формою, яка відтворює анатомічний вигляд серця, презентували у Рівному в рамках міжнародного проєкту «Дякую Серцем». Звідси його повезуть до Польщі та інших країн, які підтримують Україну під час повномасштабного вторгнення РФ. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Цей камінь – суперунікальний, тому що він має форму серця. Він пройшов детальне дослідження у Державному гемологічному центрі , де йому присвоїли власну назву. Хочу сказати, що лише унікальні камені мають свою назву», – розповіла експертка Міжнародної асоціації бурштинників (International Amber Association) Олена Беліченко.

Бурштиновий камінь знайшли п'ятнадцять років тому на родовищі «Володимирець Східний» у Рівненській області. Засновниця підприємства, якому й належить родовище, припускає, якби камінь знайшли люди, що копали бурштин нелегально, його продали б за кордоном.

Галина Симха. фото: suspilne.media

«Якби цей бурштин знайшли не в 2010 році на нашому родовищі, а видобули камінь помпою, то вони порізали б його, зробили намисто і продали в арабський світ. Мені казали: «Він такий репаний». Але лікарі підтвердили унікальність кардіоїдної структури серця, тільки не людини, а якогось велетня, бо він розміром, як три з половиною чоловічих серця і чотири жіночих», – розповіла підприємиця, засновниця Міжнародної платформи «Дякую серцем» Галина Симха.

У 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення, Галина Симха готувалась презентувати «Велике Бурштинове Серце України» у Києві для розробки проєкту з популяризації рівненського бурштину. Втім, жінка не встигла виїхати з Бучі, і їй довелось ховати камінь від російських військових.

«9 березня, намагаючись виїхати, я закопала камінь біля дуба у своєму дворі. Виїхати вдалося лише 10 березня. З того часу, від 10 березня до 19 квітня, я не знала, чи серце «живе», чи його не знайшли окупанти, чи його не розірвало снарядом. Сталося диво – «град», який упав за три метри не розірвався», – зазначила вона.

Пізніше Галина Смиха заснувала Міжнародну платформу «Дякую Серцем» і тепер організовує «мандрівну виставку» бурштинового каменю. Зараз їхній маршрут – із Києва через Рівне до Варшави, а потім до Гданська. Пізніше камінь на знак вдячності провезуть усіма країнами Європи, які підтримують Україну під час війни.

«Далі заплановані виставки в Берліні, Люксембурзі, Римі та інших містах країн, які нам допомагають. Це триватиме декілька років. А потім у цих містах повстануть скульптури у вигляді серця. Війна колись закінчиться, зміняться покоління, а скульптура у Варшаві чи Гданську – це такий «портал» вдячності цілому світу», – зауважила Галина Симха.

Нагадаємо, у Румунії жінка декілька років підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро. Вона продовжила б це робити, якби не грабіжники, які продерлись у будинок пенсіонерки і випадково виявили камінь.

Також в Антарктиді вперше знайдено бурштин. Це свідчить про те, що в середині крейдяного періоду помірні тропічні ліси існували на кожному континенті.