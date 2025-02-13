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Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех
Бурштин зберігали у мішках
фото: Рівненська обласна прокуратура

Під час обшуків виявили понад пів тисячі кілограмів бурштину

Правоохоронці виявили групу осіб, які здійснювали незаконне придбання, зберігання та обробку бурштину з метою його подальшої переробки і збуту. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Під час санкціонованих обшуків у господарствах фігурантів та інших приміщеннях правоохоронці виявили цех із обробки «сонячного» каміння, який ділки облаштували в гаражі. Загалом було вилучено понад 530 кг бурштину-сирцю та вже оброблених камінців. При цьому фігуранти не змогли надати жодних документів, що підтверджують законність походження каміння.

Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех фото 1
фото: Рівненська обласна прокуратура
Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех фото 2
фото: Рівненська обласна прокуратура

Орієнтовна вартість вилученого бурштину на «чорному» ринку становить понад мільйон гривень. Судом на вилучене майно накладено арешт, а також призначено судову гемологічну експертизу бурштину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання, обробка та збут бурштину).

Нагадаємо, правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло».

Також ми писали, що суд обрав запобіжний захід топпосадовцю СБУ, якого викрив Малюк.

Окрім того, СБУ та поліція ліквідували чотири схеми для ухилянтів.

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Теги: кримінал Рівненщина поліція

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