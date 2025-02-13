Пів тонни бурштину у гаражі. На Рівненщині викрито підпільний цех
Під час обшуків виявили понад пів тисячі кілограмів бурштину
Правоохоронці виявили групу осіб, які здійснювали незаконне придбання, зберігання та обробку бурштину з метою його подальшої переробки і збуту. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.
Під час санкціонованих обшуків у господарствах фігурантів та інших приміщеннях правоохоронці виявили цех із обробки «сонячного» каміння, який ділки облаштували в гаражі. Загалом було вилучено понад 530 кг бурштину-сирцю та вже оброблених камінців. При цьому фігуранти не змогли надати жодних документів, що підтверджують законність походження каміння.
Орієнтовна вартість вилученого бурштину на «чорному» ринку становить понад мільйон гривень. Судом на вилучене майно накладено арешт, а також призначено судову гемологічну експертизу бурштину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання, обробка та збут бурштину).
Нагадаємо, правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло».
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