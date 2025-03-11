Українці назвали основну мету Росії у війні

87% українців вважають, що ворог не зупиниться на вже окупованих територіях

Більшість українців вважають, що Росія прагне знищити Україну

Більшість опитаних українців вважають, що метою Росії є знищення України, фізичний геноцид та ліквідація державності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що 66% українців вважають, що й зараз метою Росії є знищення України: Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), або захопити всю чи більшість території України та знищити українську державність і націю (38%).

66% українців вважають, що й зараз метою Росії є знищення України фото: kiis.com.ua/КМІС

Водночас ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд. 7% думають, що Росія хоче захопити весь Донбас, Херсонщину і Запоріжжя.

«Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях», – йдеться у звіті.

Тим часом лише 4% українців вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І лише 3% обрали варіант, що Росія хоче лише «денацифікувати» і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

Опитування проводилося упродовж 14 лютого – 4 березня 2025 року. У ньому взяли участь 1029 дорослих респондентів.

Нагадаємо, громадяни Великої Британії, Франції, Німеччині та Польщі взяли участь в опитуванні щодо можливого нападу Росії на європейські країни найближчими роками.

Більшість респондентів у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі вважають, що Росія може напасти на одну з країн Європи найближчими роками. Такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.

До слова, довіра українців до Зеленського зросла після зростання напруги між Україною та США.