На околицях Суджі тривають важкі бої – DeepState про ситуацію на Курщині

«Мережею, зокрема, після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності»

На околицях Суджі тривають бої, однак місто не перебуває під повним контролем РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані DeepState.

Так, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу.

«Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від росіян у центрі Суджі», – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що ситуація залишається важкою, а Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.

Нагадаємо, українські війська, ймовірно, покидають Курську область. Forbes пише, що два тижні тому, 25 лютого, серія прицільних ударів вивела з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж основної дороги до Суджі. Це місто слугувало головною базою для 10-тисячного українського угруповання, яке утримувало значну територію в Курській області.

«Через два тижні основна частина українських підрозділів, включаючи найбоєздатніші бригади, схоже, здійснила організовану евакуацію з Курська, повернувшись на територію України», – зазначає Forbes з посиланням на українські джерела.

За даними DeepState, російська армія продовжує тиск на Курщині, маючи чергові просування. За інформацією аналітиків, найбільша активність росіян наразі фіксується на сході, де вони мали просування в районі Мирного (поблизу Суджі) та хутора Зозулівка біля Козачої Локні.