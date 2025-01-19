Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

У Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чорний бурштин, напівдорогоцінний камінь, який часто зустрічається в цьому регіоні Румунії
фото: stirileprotv.ro

Несподівану знахідку помітили злодії, які одного разу увірвалися в її будинок

У Румунії жінка декілька років підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро. Вона продовжила б це робити, якби не грабіжники, які продерлись у будинок пенсіонерки і випадково виявили камінь. Про це повідомляє видання Stirile.

У Румунії, в селищі Колци місцева жителька кілька десятиліть тому принесла додому величезний камінь вагою майже 3,5 кг. Протягом усіх цих років вона використовувала його як підпірку для дверей, навіть не підозрюючи, що знахідка має надзвичайну вартість. 

Стало відомо, що то був чорний бурштин, напівдорогоцінний камінь, який часто зустрічається в цьому регіоні Румунії. Його ринкова вартість оцінюється більше ніж у мільйон євро, а вік каменю – близько 70 мільйонів років.

До будинку пенсіонерки вдерлись злочинці та намагались пограбувати її будинок. Цінність каменю залишалася б невідомою, якби злодії в той день не вкрали її прикраси. Втікаючи, один із них спіткнувся об камінь, що лежав біля дверей, через що на ньому з’явився скол.

Того ж року зловмисники продали бурштин, і в 1991 році він став частиною колекції Бузеуського музею. Після того, як камінь потрапив до влади, лабораторні тести підтвердили його автентичність, а фахівці з Краківського історичного музею, де є відділ, присвячений вивченню цього каменю, підтвердили висновки.

«Чорний бурштин з Румунії настільки унікальний, що геолог Оскар Хелм назвав його «румунітом», аби відрізняти від інших видів. Місцеві жителі району Колци вірять, що знайдений у горах бурштин приносить удачу, тому вони зберігають його вдома», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що жінка з Австралії через деякий час після фейкового весілля дізналася, що воно було справжнім.

Австралійка розповіла, що її наречений активно вів соцмережі та був відомий в Instagram. Він переконав її взяти участь у фальшивій церемонії весілля заради створення контенту для просування цієї соцмережі.

Про те, що процес укладання шлюбу був справжній, австралійка дізналася пізніше, коли чоловік спробував використати його для отримання посвідки на постійне проживання в Австралії.

Читайте також:

Теги: бурштин будинок жінка Румунія грабіжники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки безпілотника РФ по цивільному автомобілю
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
14 сiчня, 01:29
Оцінювач провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн
Три квартири, два будинки та земельна ділянка. АРМА шукає управителів для майна Медведчука
13 сiчня, 18:44
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
У Києві жінка через ревнощі вбила чоловіка
12 сiчня, 13:45
12 січня – День українського політв'язня
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 сiчня, 00:05
Сестра Сімона Брамбілла народилася на півночі Італії 1965 року
Папа Римський вперше призначив жінку керувати відомством у Ватикані
7 сiчня, 02:22
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
У Росії чоловік протаранив будівлю колишнього військкомату і підпалив авто
25 грудня, 2024, 23:20
Рятувальні роботи на місці події тривають
Жінка, яка вважалася зниклою внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, вийшла на звʼязок
24 грудня, 2024, 22:57
У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові
У Львові встановлено найбільший в Україні тризуб з дідухів: їх сплели поранені військові
24 грудня, 2024, 17:07
Подружжя посперечалося через ім'я для сина
В Індії подружжя ледь не розлучилося через ім’я трирічного сина
20 грудня, 2024, 23:59

Курйоз

У Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро
У Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро
Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені
Бред Пітт відреагував на історію француженки, у якої шахраї виманили 830 тис. євро від його імені
У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської
У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської
Думала, що весілля несправжнє. Австралійка випадково вийшла заміж
Думала, що весілля несправжнє. Австралійка випадково вийшла заміж
Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди
Китайський скульптор зобразив Трампа у вигляді Будди
У Японії чоловік заробляє $80 тис. на рік, не роблячи абсолютно нічого
У Японії чоловік заробляє $80 тис. на рік, не роблячи абсолютно нічого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
30K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
12K
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
8916
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20
Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua