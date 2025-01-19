У Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро

Чорний бурштин, напівдорогоцінний камінь, який часто зустрічається в цьому регіоні Румунії

Несподівану знахідку помітили злодії, які одного разу увірвалися в її будинок

У Румунії жінка декілька років підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро. Вона продовжила б це робити, якби не грабіжники, які продерлись у будинок пенсіонерки і випадково виявили камінь. Про це повідомляє видання Stirile.

У Румунії, в селищі Колци місцева жителька кілька десятиліть тому принесла додому величезний камінь вагою майже 3,5 кг. Протягом усіх цих років вона використовувала його як підпірку для дверей, навіть не підозрюючи, що знахідка має надзвичайну вартість.

Стало відомо, що то був чорний бурштин, напівдорогоцінний камінь, який часто зустрічається в цьому регіоні Румунії. Його ринкова вартість оцінюється більше ніж у мільйон євро, а вік каменю – близько 70 мільйонів років.

До будинку пенсіонерки вдерлись злочинці та намагались пограбувати її будинок. Цінність каменю залишалася б невідомою, якби злодії в той день не вкрали її прикраси. Втікаючи, один із них спіткнувся об камінь, що лежав біля дверей, через що на ньому з’явився скол.

Того ж року зловмисники продали бурштин, і в 1991 році він став частиною колекції Бузеуського музею. Після того, як камінь потрапив до влади, лабораторні тести підтвердили його автентичність, а фахівці з Краківського історичного музею, де є відділ, присвячений вивченню цього каменю, підтвердили висновки.

«Чорний бурштин з Румунії настільки унікальний, що геолог Оскар Хелм назвав його «румунітом», аби відрізняти від інших видів. Місцеві жителі району Колци вірять, що знайдений у горах бурштин приносить удачу, тому вони зберігають його вдома», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що жінка з Австралії через деякий час після фейкового весілля дізналася, що воно було справжнім.

Австралійка розповіла, що її наречений активно вів соцмережі та був відомий в Instagram. Він переконав її взяти участь у фальшивій церемонії весілля заради створення контенту для просування цієї соцмережі.

Про те, що процес укладання шлюбу був справжній, австралійка дізналася пізніше, коли чоловік спробував використати його для отримання посвідки на постійне проживання в Австралії.