Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини

Сили оборони не дають окупантам закріпитися в Сумській області

Російські ДРГ намагаються заходити у деякі населені пункти українського прикордоння

Ситуація на кордоні біля Сумської області перебуває під контролем Сил оборони. Інформація про просування окупантів углиб Сумської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначає Генштаб, російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння.

«Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Наші захисники успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини. Ворог зазнає значних втрат в живій силі», – йдеться в повідомленні.

Тим часом ворог не припиняє поширювати пропагандистські наративи для дискредитації українського військового командування і поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві.

Нагадаємо, українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області. Завдяки зусиллям українських військових на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків.

Також однією з причин, через яку українським військовим довелося залишити позиції в Курській області РФ, стало руйнування мостів росіянами, що значно ускладнило відступ. Як саме відбувалася евакуація, українські військові та аналітики розповіли виданню The New York Times

До слова, директор Defense Express Сергій Згурець розповів, що українські підрозділи, які частково вийшли з Курської області, зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися у Сумську область.