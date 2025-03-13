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На війні загинув співзасновник «Сармат TV» Антон Пшеничний

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На війні загинув співзасновник «Сармат TV» Антон Пшеничний
Попередньо, похорон відбудеться в Києві 18 березня
фото: facebook.com/anton.pshenichnyi

18 березня Пшеничному мав би виповнитись 31 рік

13 березня під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку загинув бердянець Антон Пшеничний, позивний Гомер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СарматTV та Борислава Березу.

Пшеничний був бійцем полку спецпризначення «Сафарі», штурмової бригади Національної поліції України «Лють». 18 березня йому мав би виповнитись 31 рік.

Пшеничний у 2020 році під час акцій протесту
Пшеничний у 2020 році під час акцій протесту
фото: Svitlana Povalyaeva

Зазначається, що хлопець завжди займав активну громадянську позицію та був відомий у Бердянську завдяки своїй діяльності в складі «Сармат TV», як один з засновників.

«У жовтні 2020 року Антон був обраний депутатом Бердянської міськради, але вже в грудні того ж року, на знак протесту, за власною ініціативою склав мандат через те, що цей орган виявився підконтрольним нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову, який пізніше був звинувачений у співпраці з окупантами та був затриманий СБУ», – розповів Береза.

На війні загинув співзасновник «Сармат TV» Антон Пшеничний фото 1
фото: facebook.com/SarmatTVUA

Попередньо, похорон відбудеться в Києві 18 березня.

Нагадаємо, на фронті загинув продюсер проєктів компанії Starlight Media, зокрема проєкту «Зважені та щасливі» й серіалу «Будиночок на щастя» Юрій Кірпік. Про це пише «Главком» з посиланням на його колегу Олександра Бикова.

«У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи», – написав Биков.

Також у день народження Кобзаря, 9 березня, на фронті загинув 25-річний скульптор і захисник Тарас Шевченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення співробітника нацпарку Івана Русєва у Facebook.

Тарас Шевченко закінчив Одеський художній коледж ім. Грекова. На початку повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну разом з батьком Олександром.

Раніше ми писали, що на війні помер поет, бойовий медик та лікар-кардіолог вищої категорії Володимир Воліков. Як інформує «Главком», про це написав побратим покійного захисника Олексій Сагаловський.

«Із великою скорботою змушений повідомити про те, що вчора перестало битися серце мого друга та побратима, співавтора пісень та відомого бойового медика Володимира Волікова. Хочу висловити щирі співчуття родині та друзям. Стільки ще планів було, як же так, Воліков…», – написав Сагаловський.

Ще один побратим Володимира зазначив, що смерть поета наступила внаслідок поранення.

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Теги: Facebook похорон день народження війна активісти

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