Підрозділ капітана Андрія Норова з боєм визволив українське місто

У перший день російського вторгнення підрозділ під керівництвом Андрія Норова знищив кілька ворожих гелікоптерів

За чотири роки військовий виріс від рядового до заступника командира батальйону

Офіцер із позивним «Космос». Мабуть, через те, що душа в нього зоряна. Від нього ішло тепло. Притягував до себе, пригадують побратими. Андрій Норов у побуті був тихим, спокійним, а в бою – надійним і міцним.

Андрій Норов народився 6 червня 1977 року у місті Кіровограді (нині – Кропивницький), тут закінчив місцеву середню школу №1. Відслужив строкову військову службу, потім здобув економічну освіту. 2002-го року переїхав у Київ, працював і виховував дітей.

Норов завжди був патріотичною, політично активною людиною й не лишався осторонь під час історичних подій у житті України – брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

Андрій Олексійович Норов (6 червня 1977 – 13 березня 2022) – офіцер Збройних Сил України, капітан, учасник російсько-української війни. На початку війни спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника на Київщині та зупинено його просування. Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

2016 року Андрій Норов добровольцем пішов на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, свідомо обравши місцем служби 72-гу окрему механізовану бригаду. У серпні 2017-го їй було присвоєно славетне ім’я Чорних запорожців – одного з найлегендарніших кінних полків армії Української Народної Республіки.

«За чотири роки Андрій виріс від рядового до заступника командира батальйону, це – серйозна посада. Він особистим прикладом показував, як треба діяти – чи то зброю застосовувати проти ворога, чи то колоди тягати. Коли в Світлодарці у нас не вистачало бійців, він виконував обов’язки і командира роти, і рядового», – розповів Володимир, який воював на Донбасі в одному підрозділі з Норовим, виданню «Україна-Центр».

Повернувшись до служби у званні сержанта, Андрій Олексійович неодноразово брав участь в АТО/ООС, закінчив короткострокові офіцерські курси.

«Це було в сімнадцятому чи вісімнадцятому році. В роті – і мінометний взвод, і гранатометний… Рота висувалася на проблемні ділянки. Наприклад, запобігти ворожому прориву. Космос правильно розставляв бойові розрахунки. Грамотно робив це, без дурного фанатизму. З таким командиром можна йти в атаку впевненим, що тебе не вб’ють. Заступником командира батальйону Андрія призначили пізніше, коли мене вже комісували за інвалідністю. Загинув він капітаном», – розповів «Україні-Центр» киянин Микола Ратушний, який разом з Норовим воював у зоні АТО, а нині очолює благодійний фонд «Крапля до краплі».

У перший день російського вторгнення підрозділ під керівництвом бойового офіцера знищив кілька ворожих гелікоптерів, бронетехніку й три вантажівки з майном і боєприпасами. На початку війни Андрій Норов спланував та організував оборону Київської ГЕС.

Згодом воїни-запорожці визволили від ворога один із населених пунктів Київщини, але противник ударив «Градами» і багатьох воїнів було поранено. 13 березня рашисти підло обстріляли колону, яка евакуювала поранених, серед них був і Андрій Олексійович…

Похоронили Космоса із військовими почестями на Рівненському кладовищі рідного Кропивницького. У Андрія Норова залишилася мати, брат, дружина, 15-річна донька та 23-річний син, також офіцер ЗСУ.

Андрій Норов із родиною фото з відкритих джерел

«Він був хорошою, доброю людиною. Захоплювався риболовлею, – розповів журналістам «Суспільного» про Андрія Олексійовича його брат Олександр. – У нашій останній розмові він говорив, що все буде добре, ми переможемо. Не такий страшний ворог, як про нього кажуть…».

«Ми втратили одного з найкращих людей. Андрій Олексійович Норов, «замкомбата з бою» – той, чиї міномети гатили по ворогу ще до 24 лютого 2022 року, той, хто з перших днів війни знищував кацапів сотнями, бо «треба работать». Олексійович, «Космос» – це шлях від сержанта до капітана, і немає такого місця на будь-яких позиціях батальйону, де б він не був. Він завжди був із солдатами. Олексійович, я знаю, що Ви загинули як Герой на своєму місці, командуючи підрозділом. Вічна слава та вічна пам’ять. Дякую вам за все…», – так написав про Героя бойовий побратим, повідомляє АрміяInform.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 148/2022 від 19 березня 2022 року капітану Норову Андрію Олексійовичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).