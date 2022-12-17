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Після ворожої атаки у дорозі досі затримуються понад 40 поїздів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Після ворожої атаки у дорозі досі затримуються понад 40 поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів
фото з відкритих джерел

Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано

У дорозі досі затримуються 42 пасажирські поїзди, після ворожої атаки напередодні. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» відновила енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізує рух пасажирських поїздів.

«Станом на 10:00 24 рейсів «Укрзалізниці» прямують із затримками понад годину, 18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано», – йдеться в повідомленні.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

  • №37/38 Запоріжжя – Київ (+6 год 21 хв);
  • №91/92 Харків – Одеса (+6 годин);
  • №191/192 Краматорськ – Одеса (+6 год);
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 год 37 хв);
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 год);
  • №131/132 Дніпро – Львів (+3 год 43 хв);
  • №37/38 Київ – Запоріжжя (+3 год 10 хв);
  • №715/716 Перемишль – Київ (+3 год 08 хв);
  • №1/2 Харків – Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
  • №65/66 Умань – Харків (+2 год 26 хв);
  • №119/120 Запоріжжя – Львів (+2 год 20 хв);
  • №275/276 Київ – Запоріжжя (1 год 40 хв);
  • №45/46 Харків – Ужгород (+1 год 36 хв);
  • №32519/32520 Відень – Київ (+1 год 32 хв);
  • №85/86 Запоріжжя – Львів (+1 год 24 хв);
  • №749/750 Ужгород – Київ (+1 год 21 хв);
  • №23/24 Київ – Хелм (+1 год 10 хв);
  • №93/94 Харків – Хелм (+1 год 09 хв);
  • №87/88 Запоріжжя – Ковель (+1 год 09 хв);
  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя (+1 год 06 хв);
  • №5/6 Рахів – Запоріжжя (+1 год 03 хв);
  • №41/42 Дніпро – Трускавець (55 хв);
  • №53/54 Одеса – Дніпро (+53 хв);
  • №129/130 Кременчук – Ворохта (+45 хв);
  • №149/150 Полтава – Чернівці (+45 хв);
  • №21/22 Харків – Трускавець (+42 хв);
  • №119/120 Львів – Запоріжжя (+33 хв);
  • №31/32 Перемишль – Запоріжжя (+33 хв);

Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршрутах №712 Київ – Краматорськ та №732 Київ – Дніпро швидкісні поїзди Інтерсіті було замінено на поїзди зі спальними вагонами.

Київська кільцева електричка курсує за графіком.

Раніше повідомлялося, що через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Теги: Чернівці Дніпро Запоріжжя Кременчук Львів Одеса Полтава Ужгород Укрзалізниця Умань Харків Відень

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