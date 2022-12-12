«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список

Поїзди курсують із затримками в межах 30 хв

У районах польського, угорського та словацького кордонів в Україні затримується низка потягів через несприятливі погодні умови. Про повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Найбільші затримки зафіксовані у рейсів:

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№716/715 Перемишль-Київ на 8:35 год;

№706/705 Перемишль-Київ на 3:51 год;

№32/31 Перемишль-Запоріжжя 1:20 год;

№45/46 Харків-Ужгород на 1:18 год;

№90/89 Перемишль-Київ на 1:01 год.

Як повідомлялося, з 22 грудня розпочинає щоденне курсування поїзд №81/140 Ужгород–Кам‘янець-Подільський. Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців.