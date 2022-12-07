«Укрзалізниця» запускає новий рейс

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46

З 22 грудня розпочинає щоденне курсування поїзд №81/140 Ужгород – Кам‘янець-Подільський. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46. У зворотному напрямку, з Кам‘янця-Подільського, поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

«Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею подільських фортець, і ми закликаємо не впускати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію», – зазначають в «Укрзалізниці».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Квитки вже доступні на сайті, в застосунку та чат-боті.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців.

Нагадаємо, із 1 грудня потяг Київ-Херсон курсує за оновленим зручним графіком.

Крім того, «Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн.