П'ять хороших новин 3 жовтня, які наближають перемогу

Пропонуємо вам трохи позитиву у традиційній вечірній підбірці хороших новин

Сьогодні, 3 жовтня, триває двісті двадцять друга доба війни Росії проти України. В цей день у низці деокупованих міст знову замайорів український прапор, а воїни ЗСУ збули нові трофеї.

Звільнення українських територій

У понеділок ЗСУ звільнили від окупантів селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.

Наразі триває зачистка територій.

Також збройні сили України підняли прапор над Миролюбівкою у Херсонській області.

Воїни встановили український прапор на найвищій точці Миролюбівки.

Про звільнення Миролюбівки напередодні повідомляв президент Володимир Зеленський. Також був звільнений населений пункт Архангельське.

Разом з тим український стяг замайорів і у центрі села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області. Прапор України був піднятий бійцями Національної гвардії України.

Ворог відступає на півдні

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за добу виконали 196 вогневих завдань, російські війська вдаються до спроб здійснювати оборону, проте на деяких напрямках змушені відступити.

За даними військових на південному напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

Українські захисники продовжують вогневий контроль захопленої території, здійснюючи ураження районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління й логістичних об’єктів.

ЗСУ знищили елітний підрозділ армії Росії

Один із спецпідрозділів Нацгвардії, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ армії Росії. Відповідне відео опублікували на сторінці Нацгвардії.

На кадрах видно, як до посадки прямує колона бронетехніки росіян, проте провідну машину підривають. Інші починають заступати, розвертаються і їдуть назад – і незабаром прилітає з ПТРК новою провідною машиною.

Нові трофеї ЗСУ

Українські захисники захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину «Тигр», яка призначена для організації зв’язку.

КШМ Р-145БМА створювалася товариством з обмеженою відповідальністю «Військово-промислова компанія» спільно з радіозаводом «Сигнал» (Тамбов). Броня «Тигра» здатна захистити екіпаж та апаратуру від осколків артилерійських снарядів і більшості куль стрілецької зброї.

Корпус цієї КШМ розділений на два відсіки: управління та командний. У відсіку управління розміщуються водій та командир машини, а у командному – відповідальний командир та зв’язківець.

Директора Запорізької АЕС звільнено з російського полону

Директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону. Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – розповів Гроссі.