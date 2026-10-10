Де в Європі комфортніше жити: блогерка порівняла ціни, клімат і менталітет у п’яти країнах

Людям зі стабільним віддаленим доходом варто придивитися до Болгарії та Румунії

Українська блогерка Наталія Велесевич побувала у Словаччині, Болгарії, Італії, Румунії та Франції. Вона порівняла вартість оренди, ціни на продукти, зарплати, клімат і менталітет місцевих жителів та склала своєрідний рейтинг цих країн. Як інформує «Главком», про свої враження блогерка розповіла у відео на YouTube. Вона наголосила, що рейтинг суб’єктивний, адже країна, комфортна для однієї людини, може зовсім не підійти іншій.

П’яте місце – Словаччина

Країну блогерка назвала спокійною, чистою та комфортною, з красивою природою, горами й зрозумілим для українців культурним середовищем. Серед переваг – можливість жити без метушні, виховувати дітей і насолоджуватися природою. Водночас самій авторці там бракує руху, подій і можливостей для активного життя. Ще один мінус – вартість житла: за її оцінкою, оренда однокімнатної квартири в центрі Братислави може коштувати близько €1000 на місяць.

Четверте місце – Болгарія

Сонячний клімат, Чорне море, доступні продукти й нижчі, порівняно з іншими європейськими країнами, податки роблять її привабливою для людей із віддаленою роботою або власним бізнесом. Однак блогерка очікувала більшого від місцевих курортів: деякі ділянки узбережжя її розчарували через забудову, сміття й велику кількість туристів. Вона також звернула увагу на сезонність: узимку курортні міста можуть помітно затихати. А після переходу на євро, за словами українців, із якими вона спілкувалася, ціни відчутно зросли.

Третє місце – Італія

Архітектура, море, кухня та клімат роблять її чудовим напрямком для подорожей. Проте жити там постійно, на думку блогерки, складніше. Серед мінусів вона назвала високу вартість оренди, бюрократію, податки та необхідність знати італійську мову для повсякденних справ. До того ж умови життя суттєво різняться залежно від регіону. Авторка припустила, що могла б переїхати на Сардинію за наявності стабільного віддаленого доходу, але починати життя з нуля в Римі не хотіла б.

Друге місце – Румунія

Саме ця країна найбільше перевершила очікування блогерки. До поїздки вона мала про Румунію значно гірше враження, однак Бухарест здивував її жвавим міським життям, ресторанами, красивою архітектурою та поєднанням старих і нових кварталів. Серед плюсів – доступніше, ніж у багатьох західноєвропейських містах, житло, смачна їжа, відносно помірні витрати й близькість до України. Вона також зазначила, що не почувалася в місті небезпечно, хоча в Бухаресті є проблемні райони. Водночас зарплати в Румунії нижчі, ніж у Західній Європі, а рівень інфраструктури залежить від регіону. Після подорожі блогерка навіть замислилася над тим, щоб пожити в Бухаресті кілька місяців або довше.

Перше місце – Лазурове узбережжя Франції

Фаворитом стали Ніцца, Канни та невеликі міста біля Середземного моря. Блогерку підкорили сонячний клімат, краєвиди, поєднання моря й гір та можливість подорожувати сусідніми країнами. Вона зізналася, що готова змиритися навіть із повільним темпом життя французів заради можливості щодня прокидатися в такому місці.

Головні недоліки Франції – високі ціни, складнощі з пошуком житла, податки та необхідність добре знати французьку мову. За оцінкою блогерки, для комфортного життя з орендою окремої квартири, транспортом і періодичними походами до ресторанів на Лазуровому узбережжі потрібен щомісячний дохід щонайменше €2500 після сплати податків.

Попри це, саме там авторка хотіла б пожити пів року або рік, щоб відчути країну не як туристка, а як місцева жителька.

Підсумовуючи рейтинг, блогерка зазначила: людям зі стабільним віддаленим доходом варто придивитися до Болгарії та Румунії. А вибір країни для постійного життя залежить не лише від зарплат і цін, а й від того, який ритм життя, клімат і середовище підходять конкретній людині.

Нагадаємо, блогерка Валерія з Києва переїхала до Словаччини та оселилася у столиці. Після чотирьох місяців життя у Братиславі українка розповіла про недоліки та переваги життя в цій країні.

Також киянка Людмила Русіна переїхала з України до Німеччини, де розповідає про життя в еміграції. В одному зі своїх відео біженка поділилася секретами, як заощадити на продуктах та які нині ціни в магазинах Німеччини.