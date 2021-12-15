Похолодання, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня

На Сході країни очікують дощ зі снігом

Похолоднішає на території всієї країни

В Україні у середу, 15 грудня, хмарна та холодна погода очікується у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...+7 градусів, а вночі опуститься до -5. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1...+3 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -5 градусів.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +1 до +4 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -1. Очікують дощ зі снігом.

Прогноз погоди на 15 грудня

На Півдні середня добова температура становитиме +2...+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +2...+4.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.