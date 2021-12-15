  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Похолодання, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Сході країни очікують дощ зі снігом - Похолодання, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня

    На Сході країни очікують дощ зі снігом

    фото: glavcom.ua

    Похолоднішає на території всієї країни

    В Україні у середу, 15 грудня, хмарна та холодна погода очікується у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...+7 градусів, а вночі опуститься до -5. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1...+3 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -5 градусів.

    У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1...+2 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +1 до +4 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -1. Очікують дощ зі снігом.

    Прогноз погоди на 15 грудня
    Прогноз погоди на 15 грудня

    На Півдні середня добова температура становитиме +2...+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +2...+4.

    У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне 0. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів.

    Раніше повідомлялося, що найближчого тижня в Україні встановиться сніговий покрив, місцями випаде до пів метра снігу та навіть більше.

    Також повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом.

    Справжня зима з морозами та сильними снігопадами прийде в Україну на Різдво.

    Читайте також: 2022 рік принесе погодні аномалії: причина – незвичайне природне явище

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Похолодання, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 15 грудня