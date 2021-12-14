Метеорологи визнали новий температурний рекорд в Арктиці: 38° тепла

Вчені відзначають, що зафіксована рекордна температура більше підходить Середземномор'ю, ніж Арктиці

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно визнала новий температурний рекорд в Арктиці + 38 °C, який було зафіксовано влітку 2020 року в Верхоянську. Про це йдеться у пресрелізі ВМО.

У вівторок, 14 грудня, ВМО визнала новий температурний рекорд для Арктики 38°C (100,4 °F), зареєстрований у російському місті Верхоянську 20 червня 2020 року.

Як зазначається у пресрелізі, ця температура, яка більше підходить Середземномор'ю, ніж Арктиці, була виміряна на метеорологічній наглядовій станції під час виняткової і тривалої сибірської хвилі тепла.

Протягом більшої частини літа 2020 року середні температури в арктичній зоні Сибіру перевищували норму на 10 °C, що спричиняло руйнівні пожежі, викликало масштабну втрату морського льоду та відіграло важливу роль у тому, що 2020 став одним з трьох найтепліших років в історії спостережень.

«Цей новий для Арктики рекорд є черговим показником у серії спостережень, що надійшли в Архів даних ВМО про екстремальні метеорологічні та кліматичні явища і стали тривожним сигналом зміни нашого клімату. У 2020 році також було зафіксовано новий температурний рекорд (18,3 °C) для Антарктичного континенту», – сказав генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Він додав, що зараз дослідники ВМО працюють над тим, щоб перевірити показання температури 54,4 °C, зареєстровані у 2020 та 2021 роках у найспекотнішому місці у світі – Долині Смерті у Каліфорнії, та підтвердити новий температурний рекорд для Європи – 48,8 °C, зареєстрований на італійському острові Сицилія цього літа.

Як відомо, в Арктиці прискорилася руйнація вічної мерзлоти.