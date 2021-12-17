Під Радою бої: протестувальники палять фаєри, сталися сутички (відео)

Протестувальники намагалися кілька разів прорвати кордон правоохоронців

Біля будівлі Верховної Ради України сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями.

Протестувальники перекрили вулицю Грушевського. Правоохоронці відтіснили їх з дороги. Під час протидії одного з найактивніших протестувальників винесли за руки і ноги.

Як повідомляє PavlovskyNews, згодом сталася чергова невдала спроба ФОПів прорвати оточення правоохоронців.

Протестувальники намагалися протиснутися в «коридор», організований для проїзду «швидкої», але правоохоронці не дали їм це зробити.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

14 грудня біля будівлі Верховної Ради України теж відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять підприємці, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.

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