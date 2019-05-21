Сьогодні ввечері Зеленський може призначити главу Адміністрації президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Богдан не заперечив, що він може очолити адміністрацію Зеленського

Перші кадрові призначення Володимира Зеленського можуть бути опубліковані ввечері 21 травня. Про це повідомив юрист Андрій Богдан, якого пов’язують з Ігорем Коломойським.

«Можливо перші кадрові укази появляться сьогодні ввечері», - сказав Богдан, представившись радником президента з юридичних питань.

«Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Про те, яке рішення він прийме, я на сьогоднішній день повідомити не можу», - додав радник.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Богдан очолить Адміністрацію президента. Ігорь Коломойський називав Богдана своїм особистим адвокатом. В уряді Азарова працював на посаді заступника міністра Кабінету міністрів - урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

З 2007 по 2010 рік був заступником міністра юстиції, коли ці відомство очолював Микола Оніщук.