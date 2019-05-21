Сьогодні ввечері Зеленський може призначити главу Адміністрації президента
-
Розсилка
Андрій Богдан не заперечив, що він може очолити адміністрацію Зеленського
Перші кадрові призначення Володимира Зеленського можуть бути опубліковані ввечері 21 травня. Про це повідомив юрист Андрій Богдан, якого пов’язують з Ігорем Коломойським.
«Можливо перші кадрові укази появляться сьогодні ввечері», - сказав Богдан, представившись радником президента з юридичних питань.
«Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Про те, яке рішення він прийме, я на сьогоднішній день повідомити не можу», - додав радник.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій Богдан очолить Адміністрацію президента. Ігорь Коломойський називав Богдана своїм особистим адвокатом. В уряді Азарова працював на посаді заступника міністра Кабінету міністрів - урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.
З 2007 по 2010 рік був заступником міністра юстиції, коли ці відомство очолював Микола Оніщук.