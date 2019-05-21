Дострокові вибори до Ради: новий президент взяв курс на порушення Конституції

Володимир Зеленський

В АП відбулися консультації щодо можливого розпуску парламенту

Більшість присутніх лідерів фракцій зазначили, що це питання лежить виключно в площині політичної доцільності і бажанні нової влади сформувати свій парламент і уряд на хвилі популярності . Але при цьому це є серйозне порушення Конституції , адже законодавчих, а не політичних, передумов для розпуску немає.

Тим не менше, новий президент взяв курс саме на такий сценарій і планує видати указ про дочасні вибори, які, за їх сценарієм, мають відбутися наприкінці липня. Більшість учасників зафіксували для протоколу наступну позицію: такий крок є порушенням Конституції.

На зустрічі також обговорювалися питання зміни виборчого законодавства, деякі політичні сили (зокрема, «Батьківщина»), виступають за закриті списки і імперативний мандат. Й проведення позачергового засідання ВР для проведення таких законодавчих змін. Присутня на зустрічі голова ЦВК наголосила, що на демократично проведених президентських виборах нам вдалося відновити довіру суспільства і всього світу до виборчих процедур і проведення прозорих і чесних виборів. Й наголосила, що ОБСЄ і інші міжнародні інституції рекомендують не вносити зміни до виборчого законодавства за рік до виборів - така європейська практика.

Я на зустрічі підняла питання заручників і політв‘язнів, наголосила, що в інавгураційній промові новий президент заявив про важливість звільнення військовополонених і політв‘язнів. Ще і ще раз поінформувала про всіх, хто утримується в російських тюрмах і на окупованих територіях, про цинічну трактовку РФ питання звільнення наших, коли Москва роками відмовляється обговорювати списки політв‘язнів, що їх утримують в РФ.

Ще раз наголосила, що готова передати всю інформацію тим експертам, які в новій команді будуть займатися питаннями звільнення, аби наблизити свободу наших громадян. В цьому питанні для мене немає політики, а тільки щире бажання сприяти звільненню заручників, політв‘язнів,

Джерело: блог Ірини Геращенко

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