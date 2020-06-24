Стало відомо, скільки киян складатимуть цьогоріч ЗНО



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Усі учасники ЗНО мають бути в захисних масках Фото ілюстративне

Кожен п'ятий столичний випускник не зареєструвався на ЗНО

Майже 4 тисячі цьогорічних випускників - тобто кожен п’ятий - не реєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. Про мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У четвер, 25 червня, стартує сесія ЗНО. Столична влада ухвалила рішення про необов’язкове складання ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. І, зважаючи на нинішню епідеміологічну ситуацію, воно є виваженим і правильним. Таке рішення ухвалили і на державному рівні також», - підкреслив мер.

«Хочу повідомити, що кожен п’ятий випускник - шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва - цього року не складатиме ЗНО. Це майже 4 тисячі осіб. Усього ж на зовнішнє незалежне оцінювання в столиці зареєструвалися 31 тисяча людей. 22 тисячі з них – випускники цього року. Всі інші – закінчили навчальні заклади у минулі роки», - зазначив Кличко.

Для безпеки тих, хто складатиме ЗНО, та педагогів місто вирішило задіяти якомога більше приміщень закладів освіти, щоб не збирати в одному приміщенні надто багато людей.

«Усього підготували 7 тисяч аудиторій у понад 150 закладах. До проведення ЗНО місто долучило майже 7 тисяч педагогів. У всіх пунктах тестування в столиці завчасно здійснять дезінфекцію. Також вони забезпечені антисептиками. А кожен учасник отримає захисну маску», - сказав Кличко.

Як відомо, показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Заступник міністра охорони здоров‘я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, яким чином 25 червня перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання.

22 червня президент Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.

Разом з тим в Офісі президента попередили, що умови проведення ЗНО можуть змінитися через спалах коронавірусу.

Також у Міносвіти пояснили, як учні отримають атестати після скасування ДПА.